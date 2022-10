NOS financia-se em €280 milhões junto de Santander, BPI e BBVA

A NOS financiou-se junto de três bancos – Santander, BPI e BBVA – para refinanciar dívida e para reforçar a sua liquidez, segundo anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A NOS informa que acordou os termos para a celebração de três contratos de financiamento no montante global de 280 milhões de euros, com três instituições bancárias”, aponta a empresa dirigida por Miguel Almeida na nota.

O contrato com o montante mais significativo é do Santander: são 100 milhões de euros, a devolver em 2025, “com o objetivo de refinanciar linhas com maturidade em 2020”. Não são específicadas de que linhas se tratam.

Já o BPI e BBVA financiam a NOS em partes iguais, 90 milhões de euros cada, em contratos com prazos de 12 anos. O objetivo é o “reforço de liquidez”, um tema que tem vindo a ser bastante referido nos últimos tempos devido aos impactos da pandemia de covid-19.

Em nenhum dos casos a operadora revela qual o custo de financiamento, ou seja, que juros paga. A NOS diz que, com estas operações, “garante o refinanciamento de todas as linhas com maturidade em 2020 e reforça de forma significativa a sua posição de liquidez, permitindo simultaneamente alargar a maturidade média da dívida contratada, mantendo o custo médio da divida a níveis muito atrativos”. Já no ano passado a empresa tinha realizado operações de financiamento com o objetivo de refinanciar as linhas de crédito, em negócios com o BBVA, Grupo Caixa Geral de Depósitos, BPI e ainda o italiano Mediobanca.

Em dezembro, a dívida líquida da empresa que é dominada pela Sonae e por Isabel dos Santos – e cujo conselho de administração foi novamente alargado para dar entrada a novos administradores ligados à empresária angolana depois da saída dos seus administradores implicados no Luanda Leaks – ascendia a 1.094 milhões, subindo para 1.347 milhões se incluísse leasing. A maturidade média era de 3,1 anos, sendo que o custo médio era, por sua vez, de 1,3%.