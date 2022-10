O que se sabe do superpacote financeiro dos EUA contra o coronavírus

Os líderes Republicano e Democrata do Congresso norte-americano chegaram na quarta-feira de madrugada em Washington a um acordo para um superpacote de resposta à crise do coronavírus na ordem dos 2 biliões de dólares (1,9 biliões de euros) que deverá ser votado em breve na Câmara de Representantes, seguindo depois para o Senado, até chegar à mesa do presidente Trump na Sala Oval.

Trata-se de um pacote muito superior aos 700 mil milhões de dólares do programa TARP (Troubled Asset Relief Program) promulgado por George W. Bush em outubro de 2008 para combater a crise. Do envelope acabaram por ser usados apenas 475 mil milhões, que o Tesouro terá recuperado com um lucro nominal até final de 2014. Mesmo juntando o pacote posterior de 787 mil milhões de dólares, assinado por Obama em fevereiro de 2009, para responder à recessão daquele ano, o envelope atual é superior.

A negociação entre Steven Mnuchin, o secretário do Tesouro, dois membros da casa Branca e os líderes democrata e republicano do Senado permitiu engordar o pacote de 1,2 biliões de dólares iniciais para este novo montante, acomodando exigências dos democratas que pretendem evitar um 'saco azul' para financiar grandes empresas como sucedeu aquando da crise de 2008 e 2009 e dar mais apoios aos sectores que vão ser mais afetados por esta crise.

O pacote federal norte-americano vai implicar o disparo do défice no final do ano fiscal em setembro de 2020 para 2,5 biliões de dólares (2,3 biliões de euros), o que representará 11% do PIB. Será um dos rácios mais elevados desde 1945, similar ao de 2010 (11%) mas inferior ao de 2009 (13,2%) no auge da anterior recessão.

O pacote de 2 biliões soma-se às iniciativas já aprovadas anteriormente pelo Congresso que totalizaram 212,3 mil milhões de dólares (196 mil milhões).

No entanto, a soma dos vários envelopes conhecidos não chega aos 2 biliões. Larry Kudlow, diretor do Conselho Económico Nacional da Administração Trump, já disse que os 2 biliões incorporam um "efeito multiplicador".

Ainda que não seja possível uma comparação com o impulso orçamental na União Europeia que vai ser, em larga medida, concretizado pelos estados membros individualmente, o pacote norte-americano está próximo da soma das iniciativas orçamentais e de garantia de liquidez já anunciadas na União, quer pela Comissão como pelos estados membros. O montante europeu apurado pelo Expresso ronda até hoje 2,4 biliões de euros, com destaque para a intervenção alemã num total de 811 mil milhões de euros (orçamento federal, apoio aos estados regionais e Fundo de Estabilização Económica).

Os pacotes orçamentais são complementares à atuação dos bancos centrais. A Reserva Federal norte-americana (Fed) foi já mais longe do que o Banco Central Europeu (BCE). Enquanto o BCE avançou, depois de uma semana de hesitação, com um programa especial de compra de ativos de 750 mil milhões de euros até final de 2020, a Fed decidiu anunciar, na semana passada, que não tem limite de teto nas compras nem no tempo, alterando a decisão anterior que previa o lançamento de um quarto programa de compras até 700 mil milhões de dólares.

As principais medidas do superpacote

Ainda que, à hora de publicação deste artigo, a proposta ainda esteja a ser finalizada, a informação disponível sobre o esboço de plano, permite avançar com as principais linhas.

As duas maiores fatias vão para um apoio direto às famílias (um cheque prometido por Trump e o reforço do apoio ao desemprego) e para uma linha de crédito às grandes empresas que dominam o tecido económico. São 500 mil milhões de dólares (463 mil milhões de euros) para cada iniciativa.

Trump prometeu dar aos norte-americanos um apoio de emergência de 1200 dólares (€1100 euros) por cidadão adulto ou 2400 por casal com um acréscimo de 500 dólares por filho. Mas estes cheques só chegam aos americanos com rendimentos abaixo de 75 mil dólares por ano (€69500, cerca de 5000 euros por mês numa base de 14 salários por ano). De 75 até 99 mil, as famílias receberão um cheque de menor valor. A partir de 100 mil nada recebem. O envelope é de 250 mil milhões de dólares (231 mil milhões de euros).

Alguns chamam a esta iniciativa uma espécie de "dinheiro deitado de helicóptero" para o bolso dos contribuintes. Uma iniciativa deste tipo não tem sido aflorada na Europa, a não ser pela proposta do ex-ministro grego Yanis Varoufakis.

Uma das exigências democratas foi uma melhoria no apoio ao desemprego, incluindo não só os trabalhadores por contra de outrem, mas também os independentes e os trabalhadores a tempo parcial. O envelope para esta área deverá ser de 250 mil milhões de dólares (230 mil milhões de euros) por quatro meses apenas.

Outros 500 mil milhões vão ser avançados através de um circuito de crédito para a "corporate America", que passa pelo Tesouro norte-americano investir no veículo criado, na semana passada, pela Reserva Federal (o banco central) para ir ao mercado primário de emissão de dívida empresarial. Compete, depois, à Fed através desse veículo atuar no mercado.

As PME vão ter uma linha especial de crédito de 367 mil milhões de dólares (339 mil milhões de euros) que deverá ser gerida pela agência Small Business Administration.

Os municípios e o sistema de saúde vão ter linhas de apoio imediato num total de 280 mil milhões de dólares (259 mil milhões de euros).

Finalmente, o sector da aviação comercial - que durante o fim de semana pressionou fortemente os membros do Congresso - vai contar com duas linhas específicas, uma para as linhas aéreas de 25 mil milhões de dólares (23 mil milhões de euros) e outra de 4 mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros) para as companhias de frete aéreo. Há ainda uma linha de 17 mil milhões de dólares (16 mil milhões de euros) para empresas que sejam "críticas para a segurança social" (o que é interpretado como um envelope para resgate de empresas que já estavam em apuros antes desta crise, como a Boeing).

Três detalhes relevantes

Os democratas conseguiram, no entanto, passar três 'detalhes'.

As empresas que acorrerem aos créditos do pacote ficam proibidas de realizar recompra de ações durante o período da ajuda mais um ano.

Também impuseram a interdição de que empresas ligadas ao presidente, ao vice-presidente, aos membros do Congresso e aos responsáveis dos departamentos governamentais, e as respetivas famílias (esposos, esposas, filhos, filhas e cônjuges) possam beneficiar do plano.

Finalmente, o Departamento do Tesouro chefiado pelo secretário Mnuchin e a Reserva Federal presidida por Jerome Powell ficam obrigados a publicar semanalmente a lista de empresas e entidades que forem financiadas.