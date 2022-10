Já há hotéis a oferecer-se para receber doentes com Covid-19

Pôr à disposição do Governo "dois hotéis para ajudar no combate à Covid-19", foi o objetivo da mensagem enviada esta quarta-feira ao Primeiro-Ministro pela Fundação ADFP- Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional - também com conhecimento da Ministra da Saúde, do presidente da ARS Centro e dos presidentes das câmaras de Condeixa, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Poiares.

Os dois hotéis disponibilizados pela fundação sem fins lucrativos para acolher infetados de Covid-19 com sintomas leves localizam-se na zona Centro, e são o Hotel Parque Serra da Lousã de quatro estrelas em Miranda do Corvo e o Conímbriga Hotel do Paço em Condeixa-a-Nova, integrando um total de 83 quartos.

Na mensagem enviada esta quarta-feira a António Costa, Jaime Ramos, médico e presidente do conselho de administração da Fundação ADFP começa por referir que "pelos órgãos de comunicação social soubémos que V. Exª está a diligenciar a possibilidade da utilização de hotéis no contexto do Covid-19", pondo à disposição do Governo os dois hotéis na zona Centro para acolher doentes infetados.

Um hospital disponível fechado, enquanto "há tendas nas proximidades"

Nesta missiva, o médico e presidente da Fundação lembrou ainda ao Primeiro-Ministro que a instituição já tinha posto à disposição do Governo a 27 de fevereiro o Hospital Compaixão em Miranda do Corvo.

Segundo explicita Jaime Ramos na mensagem a Costa, trata-se de um hospital "totalmente equipado que foi já oferecido ao Governo em 27 de fevereiro, com o objetivo de combater a calamidade que enfrentamos, mas que permanece fechado enquanto se instalam tendas nas proximidades".