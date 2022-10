Covid-19. Sector dos serviços na zona euro registou colapso histórico em março

O sector de serviços na zona euro colapsou em março, segundo o índice PMI avançado pela Markit Economics esta segunda-feira.

Este índice caiu a pique de 52,6 pontos em fevereiro para 28,4 em março, o nível mais baixo de sempre da série da Markit, uma fornecedora global de dados, que remonta a 1998.

A quebra deveu-se sobretudo às perdas no turismo, viagens e restauração, onde a quarentena contra a Covid-19 está a provocar os maiores danos.

O índice PMI baseia-se nas opiniões dos gestores de compras dos sectores industrial e de serviços e reflete a 'temperatura' da conjuntura económica.

A Markit avançou ainda com o índice composto - que toma em conta os serviços e a indústria - que caiu de 51,6 pontos em fevereiro para 31,4 em março, um mínimo histórico também neste índice. O anterior mínimo registara-se em fevereiro de 2009 em plena recessão mundial.

Segundo a Markit, este índice composto tão baixo indicia uma quebra de 2% do PIB da zona euro no primeiro trimestre.

Os resultados do PMI composto são assimétricos na zona euro. Caíram na Alemanha (de 50,7 para 37,2), mas mais em França (51,9 para 30,2), e desceram ainda mais nos restantes países do euro (no conjunto deste grupo, desceram para perto de 25).

A Markit sublinha ainda, no comunicado publicado esta terça-feira, que o emprego na zona euro caiu a um ritmo que não era observado desde a recessão de 2009.