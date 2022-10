Quanto tempo vai esperar o OE2020 pelo retificativo?

A dúvida não é se, mas quando é que o governo avança com uma proposta de alteração da lei do Orçamento do Estado (OE) que ainda nem sequer entrou em vigor.

O próprio presidente da República o admitiu ao promulgar hoje o OE2020 que deverá entrar finalmente em vigor no início de abril. “Ponderando os dados transmitidos pelo primeiro-ministro e pelo ministro de Estado das Finanças, o Presidente da República acaba de promulgar o OE 2020”, lê-se no site da presidência. Marcelo Rebelo de Sousa “fá-lo, consciente de que a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido, mas, sobretudo, sensível à necessidade de um quadro financeiro que sirva de base às medidas que o Governo já anunciou e outras que venham a ser exigidas pelos efeitos económicos e sociais provocados pela pandemia, o que, com o regime de duodécimos, não seria possível”.

Também o ministro das Finanças confirmou hoje que a possibilidade de um retificativo existe e que será avaliada a todo o momento pelo governo. “Esta execução orçamental é seguramente a mais desafiante de todas as execuções”, disse Mário Centeno.

Recorde-se que o OE 2020 tinha como principal bandeira atingir um excedente orçamental de 0,2% do PIB. Para atingir este marco “sem paralelo no período democrático português” – que permitiria reduzir a dívida pública para 116% do PIB - o ministro contava com crescimento económico em torno de 1,9% e uma taxa de desemprego em torno dos 6,1% de modo a fazer as receitas crescerem mais do que as despesas públicas.

Mas o COVID-19 atirou todos os pressupostos orçamentais para o lixo. E numa decisão inédita na história da Comissão Europeia, Bruxelas propôs a ativação da chamada cláusula de derrogação de âmbito geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento para permitir aos Estados-membros se afastarem das suas obrigações orçamentais para poderem combater a pandemia.

Pior que em 1975

Entre notícias e artigos de opinião, vários economistas e ex-governantes já alertaram na última edição do Expresso que a crise do coronavírus pode provocar uma recessão sem precedentes na história da democracia portuguesa.

Dada a brutal incerteza quanto à duração e à gravidade desta pandemia, a amplitude das primeiras estimativas é enorme, havendo quem já assuma um colapso do PIB na ordem dos 6%, 8,5%,10% ou mesmo mais já em 2020. Também a taxa de desemprego deverá regressar novamente à casa dos dois dígitos, mesmo no cenário mais benigno do vírus ser controlado no primeiro semestre.

Unânime é que o défice orçamental vai disparar com o aumento das despesas com saúde e apoios às famílias e às empresas e a quebra das receitas em sede de impostos e de contribuições para a segurança social. Vários são os economistas que já veem o resvalar do défice até, pelo menos, aos níveis da troika, admitindo saldos negativos na ordem dos 6% a 7,5% do PIB, mesmo neste cenário mais benigno.

O próprio governo já vinha admitindo nas últimas semanas a necessidade de proceder a um orçamento retificativo do OE 2020 para fazer face ao súbito impacto orçamental deste vírus nas receitas e despesas públicas. Ao que o Expresso apurou, o maior problema nem está ao nível das verbas para a saúde – prioridade número do combate ao COVID-19 – mas ao nível da Segurança Social que verá cair as receitas e as despesas disparar com as medidas lançadas nos últimos dias.

O ano orçamental de 2009 é paradigmático de como uma crise pode pôr em causa o cenário macro previsto pelo governo português. Inicialmente, o OE 2009 previa um PIB a crescer 0,6%, o desemprego a estabilizar nos 7,6%, o défice nos 3,9% do PIB e a dívida pública nos 64% do PIB. Hoje os números dizem que 2009 registou uma recessão de 3,1%, um desemprego de 9,4%, um défice de 9,9% do PIB e uma dívida pública de 87,8% do PIB.

Para os peritos em finanças públicas escutados pelo Expresso, o problema não está na possibilidade de haver um Orçamento Retificativo, mas o regresso da dívida pública ao patamar dos 130% do PIB. Para Estados tão endividados como o português, qualquer crise ao nível das dívidas soberanas pode fazer disparar também os encargos com os juros da dívida pública.