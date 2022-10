PSI-20 recebeu um novo membro mas a estreia foi com vermelho carregado

O PSI-20 mudou esta segunda-feira. Continua a ter apenas 18 elementos, mas perdeu peso industrial e ganhou mais dimensão tecnológica. A Ramada, empresa do aço, deixou de fazer parte da principal montra da bolsa portuguesa, cedendo lugar à Novabase, tecnológica que assim regressa ao índice, de onde saíra em 2018. Só que esta estreia não foi fabulosa para a Novabase – mas também não foi um dia positivo nem para Lisboa nem para a Europa.

O principal índice da praça nacional cedeu 1,91% para se fixar nos 3.600 pontos, desvalorização ainda assim inferior a outras que se verificaram nas bolsas europeias. O índice espanhol, o IBEX-35, recuou 3,31% e o DAX-alemão marcou uma descida superior a 2%.

Os receios face ao impacto causado pela paralisação económica que está em curso, para conter a propagação da covid-19, continua a pesar no ambiente dos investidores, pese embora as medidas apresentadas pelos bancos centrais e pelos governos para a contenção dos efeitos económicos nefastos. Aliás, a Reserva Federal norte-americana anunciou novas medidas de apoio, mas não impediram que as bolsas do outro lado do Atlântico também recuassem.

Em Lisboa, houve descidas expressivas. O BCP recuou 2,33%, a EDP deslizou 1,54% e a Renováveis afundou 4,72%. Só a Galp Energia e a Sonae se aguentaram em terreno positivo, com ganhos de 0,68% e 1,29%, respetivamente.

O destaque pela negativa foi, contudo, a novidade. A Novabase foi a empresa do PSI-20 que marcou a desvalorização mais expressiva. A cotada deslizou quase 12%, fechando a valer 2,80 euros por ação. Estava acima dos 3 euros na sexta-feira, o último dia fora do PSI-20. Estão assim anulados os ganhos que a empresa tinha conseguido desde que, a 11 de março, a gestora da bolsa portuguesa, a Euronext, anunciou que voltaria a fazer parte do principal índice.

De saída, a Ramada – que tem uma fábrica em Ovar (concelho sob uma cerca sanitária por estar em estado de calamidade), que esteve para encerrar, mas que acabou por ficar aberta, numa decisão que mereceu críticas dos trabalhadores – fechou sem alterações face a sexta-feira nos 2,60 euros. A 11 de março, estava nos 4,32 euros.