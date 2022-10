Gestão da Burger King e Pizza Hut fecha 47% dos restaurantes em Portugal

A Ibersol, que explora os restaurantes Burger King e Pizza Hut em Portugal, entre outras marcas, vai encerrar 46% das suas unidades no país depois da declaração do estado de emergência para contenção da pandemia de covid-19.

“Foram analisadas as restrições definidas pelo Governo para a nossa atividade em Portugal e respeitando a orientação de manter a economia a funcionar, decidimos proceder ao encerramento de 159 unidades mantendo abertos 182 restaurantes, ainda que operando com um baixo nível de atividade”, indica o comunicado emitido pela Ibersol à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Não são dadas explicações sobre que restaurantes serão encerrados e quais serão mantidos pela também responsável pelas marcas KFC e Pans & Company em Portugal. Muitas das unidades que detém estão situadas em centros comerciais, sendo que o grupo tem estado a implementar um plano de expansão no país nos últimos anos.

O grupo tem também presença em Espanha com a gestão destas marcas em 178 unidades sendo que, aí, na semana passada, por conta do estado de alarme aí verificado já tinha encerrado a “esmagadora maioria dos restaurantes” que explora, excluindo apenas “algumas unidades residuais localizadas nos aeroportos por determinação expressa da AENA e do Ministério Espanhol dos Transportes, para prestação de serviços mínimos”. Nos restaurantes, a empresa deu início ao processo semelhante ao layoff afetando todos os trabalhadores.

No comunicado sobre a decisão em Portugal, não há referência ao que acontece aos trabalhadores. Há apenas menção ao facto de o grupo admitir que esta medida pode ser reavaliada: “Iremos monitorar a evolução da procura do que poderão resultar ajustamentos às decisões ora tomadas”.