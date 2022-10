Escolas do Turismo de Portugal suspendem propinas e distribuem 2500 refeições por dia

As escolas do Turismo de Portugal (uma rede que totaliza 12 de norte a sul) estão de momento a confecionar 2.500 refeições por dia para entregar a instituições identificadas pela Segurança Social, num momento em que o país está em estado de emergência com a pandemia do Covid-19.

Estas refeições estão a ser confecionadas pelos formadores das escolas, numa altura em que os alunos têm sessões letivas à distância - abrangendo regiões como Lisboa, Oeste, Estoril, Setúbal, Porto, Douro e Lamego, Viana do Castelo, Portalegre, Vila Real de Santo António e Faro, onde se localizam as escolas do Turismo de Portugal.

O Turismo de Portugal está também a disponibilizar, a custo zero, o alojamento nas suas escolas a profissionais de saúde que querem regressar a casa por receio de contágio à família. Esta iniciativa inclui 20 quartos disponíveis na escola em Setúbal, 14 em Faro ou sete em Lamego.

Além dos alunos das escolas de turismo continuarem a ter aulas online, a rede de escolas está a promover um suporte tecnológico para facilitar a utilização das plataformas de aprendizagem à distância, bem como apoio pedagógico que também inclui a gestão do isolamento, entre outros, partilhando sessões online e vídeos educativos sobre turismo e hospitalidade.

O Turismo de Portugal já suspendeu as propinas nas suas escolas "em todos os cursos e para todos os alunos, incluíndo a propina do mês de março". Segundo a instituição, estas medidas integram o movimento "Turismo por todos", numa prova que o Melhor Destino Turístico do Mundo é "agora, e apesar das circunstâncias adversas, também o mais solidário e empenhado no bem-estar e na saúde daqueles que mais necessitam nestes momentos".