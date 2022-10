TAP vai encolhendo enquanto espera pelo resgate do Estado

Com a TAP reduzida a 15 destinos, uma frequência de voos baixíssima e a maioria da frota em terra, começou a contagem decrescente para a chegada de um auxílio do Estado português à companhia aérea. Este é um dos dossiês prioritários do Governo e do ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, que já está a traçar os caminhos possíveis para salvar a TAP, uma das grandes exportadoras portuguesas e responsável por mais de 10 mil postos de trabalho. A urgência é grande e a seriedade do assunto também.

O Governo fecha-se em copas sobre o destino da TAP, mas o Expresso sabe que as hipóteses mais prováveis é que haja, primeiro, recurso a empréstimos com garantia do Estado — tal como já está a acontecer em algumas companhias europeias —, e, mais tarde, injeção de capital. Há no atual momento uma certeza: a nacionalização da TAP, como aconteceu esta semana com a Alitalia, está, para já, afastada.

