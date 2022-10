Montepio e Novo Banco alvos de maiores exigências da supervisão

O Novo Banco e o Banco Montepio são as instituições bancárias mais castigadas no âmbito da avaliação individual que os supervisores (Banco Central Europeu, no primeiro caso, e Banco de Portugal, no segundo) fizeram aos bancos em 2019 e que tem efeitos este ano. Tendo em conta a pandemia de Covid-19, os bancos centrais já admitiram que pode haver incumprimento de algumas metas definidas, mas o que é certo é que este exercício mostra o risco que as autoridades atribuem às instituições financeiras.

Pelo segundo ano seguido, o BCE aliviou as exigências de capital ao Novo Banco no âmbito da avaliação individual que faz às maiores instituições europeias, o chamado SREP (processo de análise e avaliação pelo supervisor). Ainda assim, o banco detido pela Lone Star e pelo Fundo de Resolução, que vai precisar de mais €1137 milhões (dos quais €850 milhões diretamente dos cofres públicos este ano), enfrenta requisitos superiores aos dos restantes bancos nacionais. Aliás, o Novo Banco continua no leque das cerca de 20 entidades europeias que maiores requisitos individuais têm de cumprir.

