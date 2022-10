Mais de 300 edifícios demolidos em Lisboa em 10 anos

Quem passa hoje pela Baixa pombalina dificilmente consegue ignorar as diferenças que se operaram nesta zona nobre da capital. Se há 19 anos grande parte destes edifícios estavam devolutos, muitos acabaram por ser reabilitados para dar lugar a hotéis e serviços ligados ao turismo. O investimento estrangeiro foi decisivo na transformação da cidade, mas as críticas à forma como esta revolução ocorreu são recorrentes: fachadas recuperadas, interiores destruídos.

O Fórum Cidadania, uma das associações mais dinâmicas de defesa do património arquitetónico em Portugal, fez as contas aos edifícios que “se perderam” na última década. “Entre 2007 e 2017, Lisboa terá perdido mais de 300 edifícios de todas as épocas, do mais humilde ao mais requintado, do pátio operário alfacinha ao palacete burguês com motivos arte nova, da antiga instalação industrial da arquitetura do ferro à casa apalaçada setecentista”, lê-se na página da associação, criada há quase duas décadas precisamente para defender a preservação da casa de Almeida Garrett, em Campo de Ourique.

