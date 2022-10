Huawei aposta na energia solar em Portugal

Com 120 trabalhadores em Portugal, a Huawei quer literalmente um lugar ao sol: a empresa abriu uma nova área de negócio para explorar a oportunidade de vender equipamentos para as grandes centrais fotovoltaicas que serão instaladas de norte a sul do país ao longo da próxima década.

A divisão Huawei Fusion Solar passou a ter em janeiro um departamento próprio em Portugal, liderado por Bruno Santo, que trabalha na Huawei há 15 anos, tendo começado pela unidade de negócio dos operadores de telecomunicações e depois pela área dos grandes clientes empresariais. “A estratégia é trazer o digital para a indústria solar”, conta o gestor ao Expresso.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.