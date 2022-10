Edifícios velhos ganham nova vida

São edifícios que ameaçavam ruína e que estão a ser transformados para serem reutilizados, aptos a servirem novas gerações. Cooperativas, escolas, estaleiros e até teatros.

A antiga fábrica de refrigerantes da Sureno, em Viseu, é um deles. O edifício estava abandonado e a ameaçar degradação quando foi salvo da ruína pela autarquia, que ali vai instalar o centro logístico municipal. As instalações foram arrendadas, com opção de compra por um valor de €2,28 milhões, que serão financiados através de uma candidatura aos apoios financeiros para a reabilitação urbana que envolve o Bairro do Viso, onde se situa a fábrica.

