EDP volta a levar regulador a tribunal

A EDP avançou a 16 de março com uma ação administrativa contra a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). O processo deu entrada no Tribunal Administrativo de Lisboa e o Expresso apurou que em causa estão as tarifas de eletricidade para 2020 publicadas pelo regulador em dezembro. A elétrica contesta, em particular, um encargo que está a ser imputado a várias centrais hidroelétricas suas abrangidas pelo regime de Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).

O regulador não foi ainda formalmente notificado desta ação administrativa, indicou ao Expresso fonte oficial da ERSE. Este processo vem somar-se a outros que a EDP já interpôs, como o que levou a elétrica a contestar, há um ano, as tarifas de eletricidade para 2019 por subtraírem à empresa a parcela anual dos CMEC, em cumprimento de uma decisão do Governo.

