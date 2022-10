Covid-19. Patrões podem fiscalizar trabalhadores em casa

É pouco provável que aconteça no atual contexto de isolamento social, mas o empregador pode fiscalizar a atividade de um profissional em teletrabalho deslocando-se a sua casa. As visitas estão previstas na lei, inscritas no artigo 170º do Código do Trabalho, que enquadra a privacidade do trabalhador em regime de teletrabalho, e podem ocorrer sem pré-aviso, mas nunca fora do horário laboral. Este é apenas um dos detalhes que enquadra a relação entre o empregador e os profissionais em trabalho remoto.

O regime que agora vigora é excecional. Enquanto durarem as medidas para contenção da Covid-19, o teletrabalho pode ser decidido unilateralmente pelo empregador ou pelo trabalhador, desde que cumprido o requisito de adequação à função. Em circunstâncias normais, o pedido do trabalhador pode ou não ser aceite pelo empregador. E há muitos casos em que não o é.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.