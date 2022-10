Burger King: objetivo é crescer nos centros das cidades

A cadeia de hambúrgueres Burger King tem neste momento 120 restaurantes em Portugal, o último dos quais foi aberto recentemente em Fátima, naquela que é uma estratégia de aposta em cidades mais pequenas. E a ideia é aumentar o número de aberturas por ano, de norte a sul do país, explicou ao Expresso o diretor de operações Burger King para Portugal e Espanha.

“Temos estado a abrir cerca de 15 restaurantes por ano, em média, nos últimos quatro anos, e a ideia é acelerar o plano de expansão”, referiu Jorge Carvalho numa conversa que decorreu antes da situação de emergência relacionada com a pandemia da Covid-19, uma conjuntura que poderá atrasar os planos da marca em Portugal, mas que não altera a estratégia.

