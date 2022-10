Como o Governo quer fazer chegar dinheiro às empresas e famílias

No mesmo dia em que foi declarado o estado de emergência, os ministros Mário Centeno e Pedro Siza Vieira madrugaram para anunciar ao país mais um pacote de apoios para ajudar as empresas a resistir ao choque económico que se avizinha.

Ao todo estarão em causa €9,2 mil milhões, mas, apesar de o valor encher o olho, estão unicamente em causa medidas de liquidez. Quer isto dizer que não há ajudas diretas ou a fundo perdido, mas apenas se tenta assegurar que as empresas que tiveram de fechar portas ou enfrentam uma quebra abrupta nas suas vendas têm dinheiro para prosseguir a sua atividade.

