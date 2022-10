Empresas devem evitar juntar todos os acionistas nas mesmas salas

O Governo já deu autorização para que as assembleias-gerais anuais das empresas, onde todos os acionistas se juntam para discutir os temas que lhes dizem respeito, se realizem até 30 de junho, presencialmente, e não no mês anterior, como obrigatório por lei. Só que aquelas que, entretanto, ocorrerem devem ter cuidados especiais.

As empresas devem evitar que as assembleias-gerais onde todos os acionistas se juntam para discutir se realizem presencialmente. A prioridade deve ser com meios de comunicação à distância, como videoconferência.

“A realização de assembleias gerais através de meios de comunicação à distância constitui, neste contexto, solução altamente recomendável e aquela que, de entre as possibilidades disponíveis, assegura uma maior compatibilização dos interesses em apreço”, indica um comunicado da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), numa posição conjunta com o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG) e a Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (AEM).

As três entidades consideram que “deverão ser privilegiadas formas alternativas de realização de assembleias-gerais que permitam compatibilizar o exercício dos direitos dos acionistas com elevados padrões de segurança, saúde e bem estar de todos os envolvidos”.

Caso não seja possível realizar assembleias-gerais totalmente dessa forma, as empresas devem tentar conjugar os meios presenciais com esses meios telemáticos (videoconferência).

Além disso, podem ser disponibilizados “espaços físicos descentralizados com acesso vídeo ao local da reunião, assim permitindo que os acionistas conjuguem a representação ou o voto por correspondência com o efetivo acompanhamento da discussão em assembleia geral”. “Evita-se, com esta modalidade, a necessidade de deslocação presencial massiva ao local de realização da assembleia geral e a potenciação dos riscos de contágio da mesma emergente”, continua o comunicado, tendo de haver cuidado com a certificação dos votos à distância.

Já houve adiamentos e mudanças

Em Portugal, já houve entidades a adiar assembleias-gerais (a gestora GFM Capital anulou a reunião agendada e só vai marcar nova quando for adequado) e outras, como a Pharol, mudaram de local, já que as costumam realizar em espaços de eventos agora fechados, pedindo para que estas se realizem preferencialmente de forma telemática.

Ainda assim, a Pharol assegurou que, no espaço onde vai realizar a reunião (a sua sede, que é de "reduzida" dimensão), fará "a desinfeção das instalações e materiais", assegurará "o distanciamento de lugares" e fará "a higienização prévia ao acesso".

A CMVM também já indicou que as empresas devem, nas contas de 2019, revelar já os impactos da Covid-19 na sua operação.