Empresas cotadas em bolsa têm de divulgar impacto da Covid-19 já nas contas de 2019

As empresas portuguesas cotadas em bolsa devem incluir já nos relatórios e contas de 2019 (os que ainda não foram concluídos) informações sobre o impacto da Covid-19 nos seus negócios. As auditoras devem ter este tema em atenção e analisar mesmo as perspetivas futuras de continuidade do negócio.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) recomenda, num conjunto de decisões tornadas públicas esta sexta-feira 20 de março, que as empresas emitentes devem “divulgar logo que possível toda a informação relevante sobre os impactos da Covid-19 no seu negócio, situação financeira e desempenho económico”.

“Os relatórios financeiros – em particular, o relatório financeiro anual de 2019 quando o mesmo não tenha ainda sido finalizado ou, caso contrário, aquando do reporte de informação intercalar – devem também refletir impactos tanto atuais, como potenciais, apurados, na medida possível, tendo por base uma avaliação quantitativa e qualitativa”, assinala o regulador presidido por Gabriela Figueiredo Dias.

A pandemia da Covid-19 levou a uma interrupção abrupta do funcionamento da economia, o que terá efeitos nas empresas mundiais, às quais as portuguesas não escapam. Daí que a CMVM tenha deixado recomendações gerais para as empresas sob sua supervisão, incluindo para os auditores, que têm de olhar para as contas das outras empresas.

No seu trabalho, os revisores oficiais de contas têm o “dever de proceder a uma avaliação sobre a continuidade do negócio da entidade auditada, bem como identificar as suas perspetivas económicas e os impactos diretos da propagação do Covid-19 no exercício da sua atividade”. Ou seja, esse aspeto tem de constar já nas perspetivas das contas.

A CMVM dá vários exemplos: “Os negócios e transações das entidades auditadas podem ser afetados dada a sua exposição a mercados com maior risco ou a setores económicos onde a infeção por Covid-19 tem efeitos mais notórios. As interrupções do circuito económico, as limitações de fornecimento de bens e serviços, os incumprimentos contratuais, a diminuição de receitas e de liquidez, entre outros, são circunstâncias que podem também alterar as expetativas da entidade auditada no que respeita à sua situação económica e financeira”.

Para as empresas que são por si supervisionadas, onde se incluem também gestoras de ativos, a CMVM indica ainda que devem monitorizar os planos de continuidade de negócio (que servem para garantir como é que a operação se mantém em situações de stress), devem notificar se eles estão ativados e ainda acrescenta que esses planos têm de assegurar o cumprimento da divulgação de informação ao supervisor e aos investidores.