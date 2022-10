Dona do Pingo Doce dá €122 milhões à Sociedade Francisco Manuel dos Santos

A Jerónimo Martins, a proprietária dos supermercados Pingo Doce, deverá entregar 121,9 milhões de euros à sua maior acionista, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, através da sua empresa na Holanda. São mais 7 milhões de euros do que no ano passado. Esta é a proposta do conselho de administração, sendo que ainda terá de ser aprovada em assembleia-geral de acionistas.

A administração da Jerónimo Martins, liderada por Pedro Soares dos Santos, propõe que a Jerónimo Martins pague, aos seus acionistas, dividendos de 216,8 milhões de euros. A empresa apresentou, em 2019, um lucro individual de 754 milhões de euros e consolidado de 390 milhões.

“A distribuição de resultados ora proposta implicará o pagamento de um dividendo bruto de 0,345 euros por ação, excluindo-se as ações próprias em carteira”, revela a proposta entregue no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira, 20 de março. A assembleia que irá decidir a proposta está agendada para 16 de abril.

A Sociedade Francisco Manuel dos Santos, a empresa familiar que junta os herdeiros do fundador Francisco Manuel dos Santos, é dona de 56% da Jerónimo Martins, pelo que leva a maior fatia dos dividendos, a remuneração que as empresas distribuem pelos seus acionistas. Em causa estão os referidos 121,9 milhões de euros. Além da Jerónimo Martins, o grupo é dono por exemplo da fundação com o mesmo nome e da fundação que gere o Oceanário de Lisboa.

Este valor representa uma subida superior a 6% em relação ao ano anterior, quando a dona do Pingo Doce e dos supermercados polacos Biedronka pagou dividendos de 204,2 milhões, entregando 114,8 milhões ao maior acionista.

Os restantes acionistas têm participações bem mais reduzidas, com a Herema a ser o segundo maior dono, com apenas 5%.