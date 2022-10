Portos. Ylport acusa trabalhadores de incumprimento do estado de emergência

A SOTAGUS – Terminal de Contentores de Santa Apolónia, S.A., operador portuário do Porto de Lisboa para a movimentação de cargas, acusa "a maioria dos trabalhadores do quadro de se encontram a incumprir o estado de emergência" e já informou as autoridades de que dos 29 trabalhadores que se deveriam apresentar ao trabalho às 08:00 da manhã de hoje (quinta-feira), apenas 5 o fizeram, o que não permite ter sequer uma equipa mínima para trabalhar os navios.

A Sotagus responsabiliza diretamente o Sindicato dos Estivadores de Lisboa (SEAL) por "comprometer o abastecimento das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, inviabilizando que entre outros, alimentos e material médico cheguem aqueles Portugueses" numa situação de pandemia.

"Recorde-se que o estado de emergência entrou em vigor à meia noite de hoje dia 19. Apesar de, por efeito directo da alinea c) do artigo 4.º do Decreto que declara o estado de emergência se determinar a suspensão da greve, o Sindicato Seal mantêm-se ilegalmente em greve".

Todos os outros portos nacionais se encontram a trabalhar com toda a normalidade, excepto o Porto de Lisboa,diz a empresa do grupo Yilport.

A acusação surge depois de duas denuncias sucessivas do SEAL de que os trabalhadores da A-ETPL, empresa de trabalho portuário insolvente, estarem a ser impedidos pelas entidades patronais de entrarem no Porto para cumprirem os serviços mínimos, mesmo depois da requisição civil, o que impedia o normal funcionamento das equipas escaladas.