Portos. Estivadores da A-ETPL continuam a ficar à porta, diz SEAL

No dia em que a empresa de estiva de Lisboa Sotagus acusou o sindicato dos estivadores de inviabilizar o transporte de alimentos e material médico para a Madeira e Açores, apesar da declaração de estado de emergência, os trabalhadores da empresa de trabalho portuário A-ETPL voltaram a ser impedidos de entrar ao serviço no turno das 17h00.

Alguns gravaram em vídeo as imagens do momento em que viram a sua entrada ser bloqueada juntando a sua voz à do Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL) que nega as acusações dos patrões e pede a intervenção do Governo para acabar com o que classifica como um “ lockout’ imposto pelas empresas portuárias, A acusaçáo é direta: não deixam entrar no Porto de Lisboa os 134 estivadores da A-ETPL, Associação-Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa, em processo de insolvência.

Em comunicado, logo ao início da manhã, a Sotagus, do grupo Yilport, denunciava: “dos 29 trabalhadores que se deveriam apresentar ao trabalho às 08h00, apenas cinco o fizeram, o que não permite ter sequer uma equipa mínima para trabalhar os navios" e referia que depois da declaração do estado de emergência a greve em curso era ilegal e o quadro era de incumprimento.

O Seal responde que tudo correu normalmente no que respeita a serviços mínimos até os trabalhadores da A-ETPL, que diz serem essenciais à formação das equipas, terem sido impedidos de entrar no Porto de Lisboa, há dois dias atrás, uma vez que a Yilport alega já não existir vínculo laboral.

Para lá da diferença de interpretações entre as duas partes sobre quem deve fazer escalas nesta fase e o efeito imediato da declaração de estado de emergência no direito à greve, o SEAL reitera que sem o grupo da A-ETPL o Porto de Lisboa não tem condições para funcionar normalmente ou mesmo em serviços mínimos e, assim, não pode garantir o serviço às regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O SEAL, diz, ainda, que o grupo de 134 estivadores da A-ETPlL não foi despedido até porque são credores da empresa (têm salários em atraso) e "no processo de insolvência os credores podem, e vão, apresentar um Plano de Insolvência, isto é, vão deliberar em Assembleia de Credores cuja marcação irão requerer".

"A declaração judicial de insolvência do empregador não faz cessar o contrato de trabalho, devendo o administrador da insolvência continuar a satisfazer integralmente as obrigações para com os trabalhadores enquanto o estabelecimento não for definitivamente encerrado, e que o nº3 do mesmo artigo impõe que, caso o Administrador de Insolvência pretenda despedir os trabalhadores, deverá observar as regras constantes do artº.306º, nº2, também do Código do Trabalho, ou seja terá que cumprir as regras do despedimento colectivo, o que não foi feito", dizem os estivadores numa carta enviada às entidades patronais e ao governo , a que o Expresso teve acesso.