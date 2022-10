Número dois assume liderança das reuniões da cúpula do Santander em Portugal

José Carlos Sítima, um dos históricos do Santander, vai assumir a presidência das reuniões do conselho de administração após o falecimento de António Vieira Monteiro, anunciou o banco em Portugal.

“As reuniões do conselho de administração serão doravante presididas pelo vice-presidente não executivo, José Carlos Brito Sítima”, assinala o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O comunicado fala só na presidência das reuniões da cúpula do Santander Totta (o banco em Portugal do grupo espanhol), não mencionando alterações de cargos. O conselho de administração passará agora a contar com 14 elementos, sendo que Pedro Castro e Almeida é o segundo vice-presidente por ser, também, o presidente da comissão executiva e, daí, o responsável pelo dia-a-dia do banco.

Sítima era já vice-presidente do banco, sem funções executivos, estando como número dois de Vieira Monteiro, que já o acompanhava quando este era presidente executivo. Está na administração do Santander há anos, ainda António Horta Osório era o presidente do banco em Portugal, tendo tido sob si as responsabilidades jurídicas.

Vieira Monteiro faleceu esta quarta-feira, sendo a segunda vítima mortal portuguesa da pandemia da Covid-19. Era um dos “grandes líderes da banca”, como lembrou Fernando Faria de Oliveira, o presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB).