Porsche suspende produção a partir de sábado

A partir da próxima semana, a construtora de automóveis superdesportivos Porsche irá suspenderá a produção por um período inicial de duas semanas. Situação que será permanentemente reavaliada.

A fábrica principal em Zuffenhausen, perto de Estugarda, assim como a unidade de produção em Leipzig – ambas na Alemanha - serão fechadas a partir de sábado (21 de março).

Esta é a resposta da marca alemã dos carros superdesportivos tanto ao avanço do coronavírus como às quebras que se estão a registar ao nível do fornecimento de componentes automóveis.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira a Porsche refere que está já a preparar-se para um declínio na procura que se deverá seguir a esta crise.

“Com estas medidas, a nossa empresa contribui para a proteção da força de trabalho e para a redução da disseminação do coronavírus. As consequências reais ainda não são previsíveis. Portanto, é muito cedo para previsões. O que está claro é que 2020 será um ano muito exigente”, diz Oliver Blume, presidente do Conselho Executivo da Porsche AG. "Só podemos superar a pandemia juntos e tomar medidas rigorosas”.

Além de suspender a produção, a Porsche decidiu tomar uma série de medidas adicionais como, por exemplo, a proibição de viagens de negócios dos seus executivos, e fomentando reuniões de trabalho apenas por teleconferência.