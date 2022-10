Governo revê lay-off. Patrões já não podem impor férias

Era uma das medidas mais polémicas entre o leque de instrumentos de apoio disponibilizados pelo Executivo de António Costa às empresas afetadas pela pandevia Covid-19. O sistema simplificado de lay-off - que não se traduz afinal numa suspensão de contrato, conforme o modelo original, inscrito no Código do Trabalho - mereceu desde logo múltiplos alertas por parte dos patrões e sindicatos, levantando também sérias dúvidas aos advogados especialistas em Direito Laboral.

Em causa estava não só o período de referência considerado para comprovar o impacto da pandemia na tesouraria das empresas, como o legitimar da imposição de férias aos trabalhadores por parte do empregador. O documento foi esta quarta-feira alvo de retificação.

Na sua versão original, o regime simplificado de lay-off proposto pelo Governo para apoiar as empresas "severamente afetadas" pelos impactos da pandemia previa a existência de quebras trimestrais de 40% na faturação ou nas vendas. Um período que os patrões sempre contestaram, considerando que seriam poucas as empresas a poder beneficiar da medida já que durante os meses de janeiro e fevereiro não se regitaram quebras significativas na atividade.

Em paralelo, a portaria impunha que o regime de lay-off - que também pode ser acionado em casos de interrupção da cadeia de fornecimento que coloque em causa a atividade da empresa - após o primeiro mês, o apoio só pudesse ser renovado (até um máximo de seis meses) depois de esgotadas todas as férias do trbalhador. Uma regra que para os sindicatos legitimava os patrões a impor o gozo de férias ao trabalhador, sem necessidade de acordo.

Trabalhadores não têm de exercer outras funções

A retificação à portaria hoje publicada altera estas regras, desde logo no que à questão das férias diz respeito. O Governo eliminou a regra e determina agora que o apoio "pode ser, excecionalmente, prorrogável mensalmente, até ao máximo de 6 meses", não impondo que os trabalhadores tenham de esgotar todas as férias do ano.

Deixa também de ser permitido que o empregador possa "encarregar o trabalhador de exercer, a título temporário, funções não compreendidas no contrato de trabalho, desde que tal não implique modificação substancial da posição do trabalhador", sempre que as funções fossem "orientadas para a viabilidade da empresa".

Da mesma forma, para o acesso ao regime de lay-off passa a ser considerada a "quebra abrupta e centuada de, pelo menos, 40% da faturação" (certificada por um revisor oficial de contas), mas tendo como referência os 60 dias anteriores à formalização do pedido junto dos serviços da segurança social, com referência ao período homólogo. Para quem tenha iniciado atividade há menos de 12 meses, será considerada a média desse período.