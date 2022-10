“Estou muito preocupado com os doentes com outras patologias e que não estão infetados, mas podem morrer por falta de cuidados”

“Preocupam-se muito os doentes que não estando infetados pelo Covid-19 podem vir a morrer por falta de cuidados”, alerta o cardiologista e responsável pelo Hospital da Luz Centro Clínico Digital, Daniel Ferreira. Numa altura em que todos os esforços estão concentrados no combate à pandemia, com desmarcação de consultas e de exames, bem como com os receios da população em sair de casa para se deslocar às unidades de saúde, o médico faz notar que há vidas que se podem perder porque não tiveram a assistência adequada.

E, por isso, a possibilidade de os doentes serem acompanhados à distância assume uma importância crítica, “em particular nas atuais circunstâncias”. É que “um em cada três portugueses morre de doença cardiovascular”, sinaliza o médico.

Desde há dois anos que o grupo Luz Saúde avançou com o projeto do Centro Clínico Digital que consiste em videoconsultas dirigidas, sobretudo, a três grupos de doentes: os casos crónicos que estão estabilizados e que não necessitam de observação; consulta de feedback após a realização de exames; e pessoas com alta hospitalar após procedimentos invasivos (como um cateterismo ou colocação de pacemaker) para consulta de acompanhamento da evolução do procedimento.

A procura tem sido crescente e disparou “de forma abrupta” em março, fruto do surto de Covid-19. “Em 15 dias demos 90 consultas”, adianta Daniel Ferreira. O projeto começou com 13 especialidades e agora já são 30 as áreas médicas que estão disponíveis para os doentes, com mais de 150 médicos que dão as consultas virtuais em 22 salas disponíveis em seis hospitais da rede Luz Saúde.

Também há cada vez mais solicitações de médicos que querem aderir e, nesta fase, a formação está a ser feita através do sistema de e-learning.

“O que diferencia muito este projeto dos demais é que aqui são os médicos que acompanham os doentes que fazem as consultas”, explica o cardiologista, exemplificando que no seu caso já tem segue pacientes em 12 países.