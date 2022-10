BCE assegura que está pronto para fazer mais se for preciso

O Banco Central Europeu (BCE) assegurou que está disponível para ajustar as medidas tomadas no combate à pandemia de Covid-19 há uma semana.

“O BCE está preparado para ajustar todas as suas medidas, no caso de ser apropriado, e se tal for necessário para salvaguardar as condições de liquidez no sistema bancário e para assegurar uma suave transmissão das suas políticas monetárias em todas as jurisdições”, indica um comunicado da autoridade liderada por Christine Lagarde.

Esta nota, que refere que esta posição é “unânime” entre o conselho que junta os governadores, incluindo Carlos Costa, foi publicada depois de declarações de um dos membros do próprio banco central. O governador austríaco, Robert Holzmann, referiu que a política monetária do BCE ainda não atingiu os seus limites e há por onde atuar.

Na semana passada, o BCE anunciou várias medidas de política monetária, nomeadamente compra de ativos de mais 120 milhões de euros além de novas linhas de financiamento, acrescentando ainda medidas no lado da supervisão bancária, onde flexibilizou as regras a cumprir pelos bancos. A revisão da estratégia monetária, que estava programada foi adiada, e Lagarde apelou a que os governos agissem.

Os mercados não reagiram positivamente às palavras da antiga ministra francesa e houve críticas. As críticas foram sobretudo às palavras de Lagarde, quando referiu que o BCE não tinha a responsabilidade de olhar para os mercados onde os investidores trocam entre si títulos de dívida soberana.

A Europa está a ser atacada pelo novo coronavírus, que está a gerar a pandemia de Covid-19, o que está a ter inúmeras implicações económicas.

As autoridades europeias têm vindo a anunciar que estão prontas a agir, entre as quais o Eurogrupo e a Comissão Europeia.