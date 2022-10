TAP vai-se ajustando ao aperto do espaço aéreo enquanto aguarda pelos auxílios de Estado

Com os espaços aéreos a fecharem lentamente pela Europa e à medida que, pelo mundo, o setor da aviação vai sendo atingido por um tsunami, as novidades surgem ao minuto: foi anunciada a renacionalização da italiana Alitália; a Comissão Europeia veio dizer que os países da União Europeia vão passar a poder “conceder compensações às companhias aéreas […] mesmo que tenham recebido uma ajuda estatal de emergência nos últimos dez anos”; a fabricante europeia Airbus suspendeu por quatro dias a produção em França e Espanha. Estes são apenas alguns dos exemplos do que aconteceu esta quarta-feira num sector em ebulição, que, ainda no início da semana viu uma reputada consultora do sector a dizer que mais de metade das companhias vão à bancarrota no final de maio se não tiveram apoios estatais.

Na quarta-feira haverá às 10:00 uma reunião do Conselho de Ministros dos Transportes da União Europeia para debater esta questão.

A TAP não é imune à hecatombe do sector, e vai cancelando voos à medida que o espaço aéreo vai sendo restringido, como aconteceu nos EUA na semana passada, ou fechando, como aconteceu com Espanha esta segunda-feira, que obrigou a companhia portuguesa a suspender os voos para um dos seus maiores mercados. Os cancelamentos são diários e toda os dias se juntam mais alguns. A procura caiu a pique e as reservas também.

Este fim de semana a TAP foi surpreendida com as limitações que os governos regionais dos Açores e da Madeira estão a colocar aos passageiros que voam para estas regiões autónomas, obrigando-as a ficar 40 dias de quarentena. Já há aliás consequências desta decisão: hoje, por exemplo, a companhia aérea espanhola Binter veio anunciar que suspendeu toda a operação a partir do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Os desafios são gigantescos para a TAP, uma empresa que estava a fazer crescer a operação a um ritmo veloz, e carrega às costas dois anos consecutivos de prejuízos acima de 100 milhões, e um elevado endividamento para a renovação de 70% da frota. Desde de 2015, a empresa já investiu 1,5 mil milhões de euros.

O Expresso sabe que a maioria dos 105 aviões da TAP ainda estão a voar, mas cada vez de forma mais espaçada. A companhia está a fazer sobretudo voos para trazer e levar expatriados e turistas que querem regressar ao país de origem. Aliás, Bruxelas já veio apelar para que se façam apenas os voos considerados essenciais para que o Covid-19 não propague.

A companhia não atualiza para já o número de voos cancelados, além dos já referidos 3500 até ao final de maio, mas a previsão é que sejam mais. Há voos cancelados por todas as regiões onde a TAP voa, a informação é atualizada ao minuto no site da empresa, FlyTAP, onde os passegeiros podem cancelar e reagendar diretamente os seus voos.

O Expresso sabe que há também já vários trabalhadores em teletrabalho, e várias pessoas com licenças sem vencimento, mas a TAP não avança para já com números. E ao que foi possível apurar a possibilidade de recorrer ao lay-off ainda não está em cima da mesa.

Silêncio sobre o apoio do Estado, já na agenda

Para já a TAP não quer fazer comentários à possibilidade de vir a ter um apoio do Estado português, mas, tal como o Expresso noticiou no sábado passado, este é um assunto que o Governo e o gabinete de Pedro Nuno Santos teriam já em cima da mesa esta semana, e que está a ser debatido com a companhia face às novas diretivas de Bruxelas. O que permitirá à companhia respirar de alívio.

Dada a importância da TAP para a economia portuguesa, quer na dinamização do turismo, quer como grande exportador, o apoio estatal é uma questão de tempo. Resta saber de que forma irá ser feito e quando.

A Comissão Europeia já abriu caminho a isso, ao garantir hoje que irá haver “flexibilidade”, no âmbito das regras sobre ajudas estatais na União Europeia aos auxílios que os Estados-membros queiram dar ao setor da aviação. Foram mesmo admitidas compensações às companhias aéreas afetadas pelo surto de Covid-19. “Se queremos evitar o ‘layoff’ [suspensão temporária dos contratos de trabalho por iniciativa das empresas] permanente e os danos no setor da aviação europeu, é necessária uma ação urgente", alertou em comunicado a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager.

A poderosa comissária da Concorrência esclareceu que os Estados Membros vão passar a poder “conceder compensações às companhias aéreas […] pelos danos sofridos pelo surto de Covid-19, mesmo que estas tenham recebido uma ajuda estatal de emergência nos últimos dez anos”. Vestager exemplificou: “Podem ser medidas gerais para garantir subsídios, suspender pagamentos de impostos […] ou compensar as empresas por danos devido ao surto de Covid-19. A compensação pode, em particular, ser útil para apoiar setores particularmente atingidos”, conclui.

A preocupação da Europa é grande. Já na semana passada o Conselho Internacional de Aeroportos na Europa alertou para "uma crise sem precedentes" para os aeroportos europeus. E adiantou que se estima que irá haver menos 67 milhões de passageiros no primeiro trimestre de 2020, e menos 187 milhões de passageiros nos aeroportos europeus, uma descida de 7,5% face a 2019. Podem ainda perder-se 1.320 milhões de euros em receitas entre janeiro e março de 2020.

É um ano horribilis para a aviação, e a incerteza é gigantesca. De uma coisa ninguém dúvida no sector: vai ser difícil sobreviver sem apoios do Estado.