Paralisação total da construção e obras públicas custaria 1768 milhões por mês

Pelo menos 1768 milhões de euros por mês no volume de negócios é o impacto negativo que o setor de construção e obras públicas antecipa caso haja uma paralisaçáo ou supensão da atividade durante um mês devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A estimativa foi adiantada ao Expresso por Ricardo Gomes, presidente da Associação de Empresas de Construção e Obras Publicas e Serviços (AECOPS).

Ricardo Gomes salienta que estas estimativas são de um cenário extremo, de paralisação total da atividade, mas que não é de excluir face à dinâmica dos acontecimentos e à expectativa sobre um eventual decreto do estado de emergência por parte do Presidente da República. A AECOPS vai pedir ao Governo medidas temporárias para mitigar a crise.

A quebra mensal em termos na produção (a atividade estritamente relacionada com a construção) ronda os 1564 milhões de euros, segundo o estudo feito pela associação. Em termos do contributo direto para o PIB (Valor Acrescentado Bruto), uma paralisação dos trabalhos durante um mês retiraria 683 milhões de euros à economia.

Esta quebra de receitas ocorre num contexto em que os encargos continuam a ter de ser suportados todos os meses. Por exemplo, a estimativa avançada pela AECOPS avalia em 435 milhões de euros as despesas das empresas com os salários e remunerações dos cerca de 306 mil trabalhadores em atividade. Na ótica dos custos, os encargos mensais de financiamento das empresas de construção junto do setor financeiro rondam os 58 milhões de euros, correspondendo a um encargo de cerca de 700 milhões de euros anuais, de acordo com a informação disponibilizada pelo Banco de Portugal para 2018, segundo a AECOPS.

Para já, “a indústria está adotar os planos de contingência e está a tentar manter atividade dentro do possível”, acrescentou o responsável da associação que reúne mais de 800 empresas do setor. De uma forma geral, as empresas associadas estão a colocar os trabalhadores acima dos 60 anos em casa”, explica Ricardo Gomes.

O presidente da AECOPS acrescenta que as as empresas estão a tentar manter a atividade “gerindo a responsabilidade de manter as regras de distanciamento social em todos os tipos de trabalho em que é possível fazê-lo. Nos casos em que não é possível, estão a parar. Lembra que existem trabalhos que são feitos com recursos limitados e mão-de obra e que implicam pouco ou nenhum contacto entre trabalhadores, como movimentações de terras por escavadora, camiões em pedreiras, gruas ou fundação por estaca, que é um trabalho essencialmente mecânico. “Mas é evidente que o ritmo de execução dos trabalhos está a sofrer algum atraso. Começam a existir constrangimentos na cadeia de abastecimentos de materiais fabricados no estrangeiro, subempreiteiros em quarentena voluntária que comprometem a continuação dos trabalhos”, acrescenta Ricardo Gomes.

Crise de liquidez superior a 500 milhões de euros

O presidente da AECOPS lembra que o setor da construção começou há pouco a emergir da crise provocada pelo anos da troika (2011-15) e que o tecido empresarial ainda está debilitado numa altura em que as grande obras públicas não avançam. Se os trabalhos param, não há recebimentos, não há stocks, e a questão do teletrabalho não se aplica à generalidade da construção, explica.

“No imediato, um cenário de paralisação da atividade coloca um grave problema de liquidez às empresas que, se não for mitigado gera um gravíssimo problema social decorrente da incapacidade de pagar salários, e, simultaneamente, um grave problema macroeconómico, tendo em conta o efeito de arrastamento no conjunto da economia”, salienta Ricardo Gomes. A Associação considera que a crise de liquidez no setor, correspondente a um mês de paralisação da atividade, será superior a 500 milhões de euros.

Perante este cenário, Ricardo Gomes espera que venham a existir medidas por parte do Governo semelhantes à de outros setores de atividade, como apoio à tesouraria; moratória de três meses dos encargos das construtoras junto do setor financeiro e o adiamento temporário de pagamentos de impostos como o IVA ou o IMI. Agilização do regime de férias ou a clarificação das disposições previstas no Código dos Contratos Públicos em casos de prorrogação automática de prazos, são outros dos exemplos apontados pelo responsável. No caso da contração pública, Ricardo Gomes lembra a necessidade de, nos casos de pororrogação automática de prazos, incluir o ressarcimento dos custos de manutenção do estaleiro durante esse período, por exemplo.

Quanto à possibilidade de o Presidente da República decretar amanhã, quarta-feira, o estado de emergência, Ricardo Gomes prefere esperar para ver se de facto vai para a frente e em que moldes. “Não há um padrão nos países em que foi decretada estado de emergência como a Itália, França ou a República Checa”, diz, salientando que só esta semana é que a construção parou completamente em Itália.