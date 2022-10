Depois da Autoeuropa e da PSA agora é a Renault que anuncia fecho temporário da fábrica de Cacia

O Grupo Renault decidiu suspender a produção da fábrica de Cacia, em Aveiro, a partir das 06h00, de amanhã, 18 de março. Esta decisão, segundo a empresa, já foi já comunicada às organizações sindicais.

Esta é já a terceira empresa do ramo automóvel a anunciar a suspensão da sua produção em Portugal, depois da Autoeuropa e do grupo PSA.

Num curto comunicado à imprensa, a administração da empresa de Cacia refere que a saúde e a segurança dos trabalhadores "têm sido a prioridade máxima do Grupo Renault desde que se iniciou, em Portugal, o surto do Covid-19". E ainda que "todas as medidas de prevenção decididas pelas autoridades foram aplicadas desde o início da pandemia".

No entanto, dado o atual estado de avanço deste surto em Portugal, "o Grupo Renault decidiu suspender a sua atividade industrial na Renault Cacia".

Esta fábrica do Grupo Renault, produz órgãos e componentes para a indústria automóvel desde setembro de 1981.