CMVM aplica coimas de 3,5 milhões no caso PT. Henrique Granadeiro vai pagar 750 mil euros, Zeinal Bava 600 mil

Passados seis anos, a CMVM avançou com a decisão final do processo de contraordenação a antigos gestores da Portugal Telecom (PT) no âmbito do investimento da operadora na Rioforte, empresa do Grupo Espírito Santo (GES), avança o “Jornal de Negócios” esta terça-feira.

A antiga PT SGPS (agora Pharol) e a comissão de auditoria da PT também foram multadas. Ao todo, a CMVM aplicou coimas no valor de 3,5 milhões de euros.

A maior coima, no valor de 1 milhão de euros, foi direcionada para a antiga PT SGPS, que herdou a dívida da Rioforte bem como a participação da PT na Oi. Segundo o “Negócios”, em todo o caso, parte desta multa - cerca de 750 mil euros - euros ficará suspensa por dois anos.

Quanto aos ex-gestores da PT visados na investigação, Henrique Granadeiro, antigo presidente da PT, foi quem teve a coima mais elevada: 750 mil euros.

A acusação a Zeinal Bava resultou numa coima de 600 mil euros. Luís Pacheco de Melo, administrador financeiro na altura da aplicação na Rioforte, recebeu uma penalização de 400 mil euros.



Amílcar Morais Pires, antigo administrador financeiro do BES, foi alvo de uma multa de 300 mil euros.