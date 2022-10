Wall Street regista queda maior do que nos dias negros do crash de 1929

Nem o corte adicional na taxa diretora nem o regresso das compras de ativos num montante massivo de 700 mil milhões de dólares (€625 mil milhões) pela Reserva Federal norte-americana no domingo apaziguaram esta segunda-feira o pânico financeiro em Wall Street.

Bem pelo contrário, a principal bolsa de Nova Iorque viveu esta segunda-feira uma derrocada pior do que a que ocorreu nos dois dias mais negros, de 27 e 28 de outubro de 1929, que batizaram aquele período como o do Grande Crash e da Grande Depressão.

O Dow Jones 30, o principal índice do New York Stock Exchange, perdeu 12,93% na sessão de hoje, mais do que os 12,82% de 28 de outubro de 1929 e os 11,73% do dia seguinte daquela semana negra do Grande Crash. A maior queda diária de sempre do DJ registou-se a 19 de outubro de 1987 com uma quebra brutal de 22,6%.

A derrocada deste índice marcou, também, um novo recorde diário - uma quebra de 2997,10 pontos, algo jamais visto, superior ao recuo de 2352,6 pontos verificado a 12 de março passado.

De assinalar ainda a quebra de 11,98% no índice S&P 500 e de 12,32% no índice Nasdaq (da bolsa das tecnológicas).

As quedas desta segunda-feira negra são as piores desta crise provocado pelo coronavírus.

Nova Iorque já perdeu 20% em março

O índice MSCI para os Estados Unidos (que abrange as duas bolsas, o NYSE e o Nasdaq) perdeu esta segunda-feira 12,12%, mais do que a queda de 9 de março, que se cifrou em 9,5%.

Este índice acumula perdas de quase 20% em março e de 26% desde início do ano - a pouca distância de anular os ganhos de 29% obtidos no ano passado.

A volatilidade também disparou com o índice de pânico VIX associado ao S&P 500 a atingir níveis similares aos da crise de 2008.

Atenas já perdeu mais de 50% desde início do ano

Na Europa, esta segunda-feira negra não foi tão trágica como a quinta-feira negra de 12 de março na semana passada, quando o conjunto das bolsas europeias se afundou 14%, mas registou quedas assinaláveis em Atenas (-12,2%), Viena (-10,4%) e Madrid (Ibex 35 perdeu 7,9%). Em Lisboa, a queda foi inferior, com o PSI 20 a recuar 4,4%.

O índice MSCI para a zona euro perdeu esta segunda-feiras 5,1%, uma queda 'modesta' face à derrocada de 14% a 12 de março. Em março este índice já perdeu 26% e acumula uma quebra de 35% desde início do ano. Atenas, Viena e Milão são as praças com quedas mais elevadas, superiores a 30%, em março na Europa. Desde início do ano, a bolsa de Atenas já soma uma derrocada de 50,2%, um dos três casos á escala mundial de perdas acima de 50%, juntamente com São Paulo e Bogotá.

O índice de pânico associado ao Eurostoxx 50 (índice das cinquenta principais cotadas da zona euro) atingiu esta segunda-feira níveis da crise de 2008.

A região com pior desempenho bolsista voltou a ser a América Latina. O índice MSCI para a região afundou-se 13,7%, mais do que Nova Iorque. É o recordista de perdas em março (mais de 32%) e desde início do ano (mais de 44%). São Paulo e Bogotá são as praças com quedas mais elevadas do mundo, a par de Atenas - que também é considerada um mercado emergente, em virtude dos três resgates sucessivos - na Europa.

G7 com discurso draghiano

O G7 (sete maiores economias desenvolvidas do mundo) aprovou esta segunda-feira uma declaração comprometendo-se a "fazer tudo o que for necessário" - recuperando as palavras de Mario Draghi, então presidente do Banco Central Europeu, no verão de 2012 face à crise do euro - para debelar esta crise e avançar com "uma resposta coordenada firme", mas continua a não haver detalhes que tranquilizem os investidores.

No comunicado de imprensa conjunto publicado em Washington, o G7 sublinha a sua vontade de mobilizar "todos os instrumentos de política económica" à sua disposição, quer sejam medidas no plano orçamental ou monetário (através dos bancos centrais), quer se trate de ações direcionadas, "para apoiar imediatamente e tanto quanto necessário os trabalhadores, empresas e setores mais afetados".

O G7 solicitou aos ministros das Finanças que passem a "coordenar semanalmente a implementação dessas medidas e que implementem novas ações rápidas e eficazes".