Easyjet diz que vai continuar a repatriar cidadãos, mas admite deixar em terra a maioria dos aviões

"A EasyJet anuncia novos cancelamentos, em consequência do nível sem precedentes de restrições sobre as viagens impostas pelos governos em resposta à pandemia do COVID-19 e à consequente redução da procura por parte dos consumidores. Esta tomada de posição reflete a estratégia da companhia que poderá implicar, no limite, a não utilização da maioria da frota EasyJet", diz a empresa em comunicado.

A companhia diz, no entanto, que a "EasyJet continuará a efetuar voos de repatriamento para que os cidadãos possam regressar para junto dos seus entes queridos durante estes tempos difíceis".

A EasyJet avança que estão a ser cortados custos e despesas não vitais e deixar de utilizar aviões é um deles. "Para ajudar a mitigar o impacto do COVID-19, estão a ser tomadas todas as medidas para diminuir custos e despesas não vitais para o negócio. A não utilização dos aviões fará baixar significativamente os custos variáveis", explica a empresa.

A companhia assegura que está forte financeiramente, mas sublinha a importância do acesso a liquidez e até a apoios dos governos europeus.

"A aviação europeia enfrenta um futuro precário e não há garantia de que as companhias aéreas, apesar das vantagens que trazem para as pessoas, a economia e os negócios, sobreviverão ao que poderá significar um congelamento de viagens a longo prazo e os riscos de uma recuperação lenta para este setor. A concretização deste cenário depende muito do acesso que as companhias aéreas europeias tenham à liquidez, inclusive aquela que for possibilitada pelos governos da Europa".

“Na EasyJet, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para enfrentar os desafios do COVID-19, para que possamos continuar a garantir as vantagens que a aviação traz para as pessoas, a economia e os negócios. Continuamos a operar voos de resgate e repatriamento, onde pudermos, para levar todos para casa, para que possam estar com a família e os amigos nestes tempos difíceis", assegura o CEO Johan Lundgren.