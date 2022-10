Covid-19. Compra e venda de casas parou, já ninguém vai ver imóveis

A compra e venda de casas em Portugal está parada. Esta segunda-feira estão a realizar-se algumas escrituras que já estavam marcadas mas, para lá disso, “não está a acontecer rigorosamente nada” e o sector do imobiliário prepara-se para a paragem total, garante Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).

Em declarações ao Expresso frisa que “já não há nenhum proprietário a abrir a porta para vender o que quer que seja e, nos novos empreendimentos habitacionais, já ninguém está a deslocar-se aos locais”.

Aquele dirigente nota que, “em termos de escrituras, e no decorrer da semana passada, não se sentiu impacto. A grande maioria dos negócios ter-se-ão concretizado. No entanto, começou já a sentir-se uma enorme quebra na procura”.

Portas fechadas. Ninguém visita imóveis

Luís Lima refere que neste momento, “não estão sequer reunidas as condições para fazer visitas a imóveis, devido às recomendações de isolamento das populações, da quebra no número de viagens e até pela tendência de adiamento dos investimentos”.

Reconhece que nenhum sector está imune ao impacto do surto do coronavírus, e o sector imobiliário já sofre as consequências, como de resto, muitas outras pequenas e médias empresas.

“Todos estamos ansiosos, preocupados e confusos por não sabermos como enfrentar uma situação que é inédita, mas é urgente tomar medidas imediatas de proteção das PME’s. Falo da implementação de medidas como o adiamento no pagamento de IVA, ou de IMI, suspensão de penhoras fiscais, ou a implementação de moratórias para créditos, aplicadas desde já, antes que as empresas entrem em descoberto”, sugere o presidente da APEMIP.

É necessário "alívio" nas prestações de crédito à habitação

Num período em que se prevê uma eventual quebra de rendimentos para as famílias, também a elas deve ser dado, segundo Luís Lima, “algum alívio financeiro, nomeadamente através do adiamento do pagamento das prestações de crédito à habitação, por exemplo, que já está a ser implementado em países como a Itália”.

O representante dos mediadores imobiliários sublinha que , neste momento, o Estado e o sector bancário nacional, devem estar coordenados e em diálogo constante para dar o seu apoio às empresas e à economia.

Recorde-se que nos últimos três meses do ano passado foram vendidas, em média, 500 casas por dia em Portugal.