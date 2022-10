Covid-19: Boas práticas do uso das telecomunicações para evitar falhas

Nenhum operador de telecomunicações pode garantir que a infraestrutura não irá falhar, mas um uso responsável da mesma poder atenuar ou evitar a existência do problema.

Eis um manual de boas práticas do uso dos serviços de telecomunicações, fundamentais quando uma parte do país está em teletrabalho e as pessoas estão a ser aconselhadas a ficar em casa.

Os conselhos para quem está em teletrabalho:

Privilegie sempre o uso da tua internet fixa (wi-fi) e utilize sobretudo as chamadas de voz, reservando as vídeo chamadas apenas na medida do necessário.

Privilegie o modo offline, usando os recursos de partilha, vídeo conferências apenas para quando estritamente necessário.

Se tiver que partilhar ficheiros pesados comprima e grava com um formato mais leve (ex pdf) sempre que possível.

Utilize o acesso a sistemas internos das empresas (como VPNs) apenas na medida do necessário.



Reduza ao mínimo o acesso a vídeos online, o download de ficheiros pesados.



Assegura-se que conhece e respeita as políticas de segurança definidas pela sua empresa.

Os conselhos para quem está em casa:

Privilegie sempre o uso da internet fixa em casa (wi-fi) quer seja no telemóvel, computador, tablet ou consola.



Evite fazer download ou enviar vídeos, filmes, séries ou descarregar jogos de grande dimensão/qualidade. Se o fizer, mais uma vez, privilegie a utilização da internet fixa (wi-fi).



Evite ver vídeos, filmes, séries online, na qualidade máxima dos conteúdos (HD, 4K) e ter vários equipamentos em simultâneo com este tipo de utilização.



Sempre que possível, utilize o modo offline e privilegie a utilização da rede intensiva para o horário pós-laboral (18h00 - 9h00).



Neste momento que passamos, é ainda mais relevante garantir que não utilize aplicações e conteúdos de proveniência desconhecida, que todos os equipamentos que utiliza, como o computador, smartphone, tablets ou consola estejam protegidos contra softwares maliciosos, através de antivírus e outras ferramentas de proteção na internet.

Ter cuidado nos sites que visita, para sua própria proteção. Evite sítios da Internet não fidedignos, não abra mensagens e/ou ficheiros recebidos de fontes inseguras da internet.