Coronavírus: centros comerciais da Sonae Sierra autorizam lojas a fechar sem sofrerem penalizações

A Sonae Sierra decidiu dar aos lojistas dos 13 centros comerciais que detém a possibilidade de encerrarem as suas lojas caso não tenham condições para as manter abertas. É a resposta aos receios manifestados pelos proprietários das lojas e pelos seus trabalhadores devido à pandemia de Covid-19.



Os centros comerciais detidos pela empresa são o Centro Colombo e Vasco da Gama, em Lisboa, o CascaiShopping, em Cascais, o GaiaShopping e o ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, o Via Catarina, no Porto, o NorteShopping, em Matosinhos, o MaiaShopping, na Maia, o Estação Viana Shopping, em Viana do Castelo, o GuimarãeShopping, em Guimarães, o Serra Shopping, na Covilhã, o Parque Atlântico, nos Açores e o MadeiraShopping, na Madeira.



De acordo com a circular enviada pela Sonae Sierra aos lojistas, a que o Expresso teve acesso, a empresa refere que "com vista à salvaguarda das questões de saúde pública decorrentes da propagação do novo Corona vírus (Covid-19), os Senhores Lojistas poderão, de forma excecional, proceder ao encerramento das suas lojas, caso não tenham condições para as manter abertas".



Acrescenta que "não serão aplicadas penalizações, quer decorrentes da redução do horário de funcionamento das lojas, quer do seu encerramento temporário na sequência da presente Circular".



"Esta flexibilização entra em vigor na presente data e durará até que novas instruções sejam emitidas aos Senhores Lojistas, nomeadamente as referentes à normalização da situação e à revogação destas medidas de caráter excecional", diz ainda a Sonae Sierra. "Continuaremos a colaborar com todas as autoridades para mantermos , sempre que possível, a actividade económica do país e continuarmos a servir os portugueses, respeitando todas as medidas de segurança e as determinações das autoridades".

Os centros comerciais propriamente ditos vão manter o seu horário de funcionamento, diz a empresa na circular a que o Expresso teve acesso.

A Sonae Sierra pede também aos lojistas que informem sobre se irão reduzir os seus horários ou mesmo encerrar as lojas. "Por fim, solicitamos que os Senhores Lojistas informem a Administração do Centro Comercial da decisão quanto à atividade na loja, nomeadamente se prosseguirão a atividade em horário reduzido ou se procederão ao encerramento de carácter excecional da loja".

Limitações em curso

Na sequência da publicação da portaria 71/2020 sobre restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de restauração e bebidas, a Sonae Sierra já comunicou estar a implementar as medidas necessárias de modo a cumprir as limitações à entrada de espaços comerciais que estabelecem um limite máximo de ocupação de 4 pessoas por cada 100 metros quadrados de área destinada ao público.



Assim está previsto o controlo do número de entradas e saídas através do sistema de contagem de pessoas de forma a garantir o limite máximo de ocupação.

A empresa mantém, também, um canal direto e permanente de contacto com as autoridades para continuar a executar todas as medidas de prevenção necessárias.



No âmbito da resposta ao apelo da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde para contrair a disseminação do Coronavírus, a empresa ativou há já várias semanas o seu plano de resposta a pandemia tendo como prioridade “ a segurança de visitantes, lojistas, colaboradores e fornecedores, a par dos ativos”.

Na sexta-feira passada, Sonae Sierra já tinha decidido flexibilizar os horários das lojas nos centros comerciais que gere. Os horários dos complexos mantiveram os horários, mas as lojas, lá dentro, passaram a poder abrir até às 12h00 e encerrar a partir das 20h00, anunciou a empresa.



A medida abrangeu 21 centros comerciais, de norte a sul, sob controlo ou gestão da Sonae Sierra e foi tomada "considerando os últimos desenvolvimentos relacionados com o Covid-19, nomeadamente os decorrentes da reunião do Conselho de Ministros de 12/03/2020". O objetivo "é manter um serviço razoável e ajustado às necessidades atuais da população, minimizando eventuais riscos de operação, ao mesmo tempo que responde às novas necessidades de lojistas e colaboradores", acrescenta a empresa.



Os centros comerciais que passaram a ter horário reduzido no final da semana passada foram o Albufeira Retail Park, AlbufeiraShopping, AlgarveShopping, ArrábidaShopping, CascaiShopping, Centro Colombo, Centro Comercial Continente de Portimão, Centro Vasco da Gama, CoimbraShopping, Coimbra Retail Park, Estação Viana Shopping, GaiaShopping, GuimarãeShopping, LeiriaShopping, MadeiraShopping, MaiaShopping, NorteShopping, Nova Arcada, Parque Atlântico, SerraShopping, Via Catarina Shopping.