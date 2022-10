Bolsas. Futuros em Wall Street dão nota negativa à Fed. Ásia abre no vermelho

O pacote de emergência avançado este domingo pela Reserva Federal dos EUA (Fed) não tranquilizou os mercados.

Os futuros em Wall Street ligados ao índice S&P 500, depois de uma ligeira subida a seguir ao anúncio da decisão da segunda reunião de emergência da Fed este domingo, caíram 5,4%.

Os juros (yields) dos títulos do Tesouro norte-americano desceram, no mercado secundário da dívida, de 0,983% no fecho de sexta-feira para 0,7% agora.

Na Europa, os futuros relacionados com o índice alemão Dax dão um trambolhão de quase 5%.

Os futuros em queda nestes dois casos indiciam a abertura no vermelho das sessões de segunda-feira na Europa e em Nova Iorque.

Na Ásia, as praças que já abriram a sessão de segunda-feira estão no vermelho. O índice ASX200 de Sydney perde 5,4% e o índice Nikkei 225 da bolsa de Tóquio - a mais importante da região e a terceira mais importante do mundo - recua 1,4%.

O preço do barril de petróleo de Brent caiu de 33,85 dólares no fecho de sexta-feira para 32,5 dólares na abertura da sessão de segunda-feira na Ásia.

Na sequência do corte da taxa pela Fed em Washington este domingo, o Banco da Reserva da Nova Zelândia decidiu já esta segunda-feira cortar em 75 pontos-base a taxa diretora e a Autoridade Monetária de Hong Kong reduziu-a em 64 pontos-base.

Depois da decisão de emergência da Fed, reconhecendo a gravidade da crise gerada pelo coronavírus e antecipando "um trimestre fraco" entre abril e junho, os investidores aguardam, esta semana, um conjunto de reuniões importantes.

Três eventos marcantes a abrir a semana

Já esta segunda-feira, reúne-se o Eurogrupo - depois da Comissão Europeia ter apontado para um pacote de resposta, ainda modesto, no montante de €37 mil milhões e do Banco Central Europeu ter adicionado um envelope de 120 mil milhões ao programa de compra de ativos.

Ainda na segunda-feira, reúne-se o G7 e o Congresso norte-americano deverá dar luz verde a um programa de impulso orçamental acordado pelos Democratas com o secretário do Tesouro da Administração Trump.

A reunião agendada pela Fed para quarta-feira foi cancelada depois da reunião de emergência deste domingo onde se aprovou a descida da taxa diretora para 0% e o arranque de um novo QE num montante de 700 mil milhões de dólares (€625 mil milhões). No entanto, a política monetária vai estar em foco nas reuniões do Banco do Brasil, na quarta-feira, e dos Bancos centrais da Austrália, Japão, Suíça, Turquia e Rússia no dia seguinte.

Recorde-se que, apesar da recuperação das bolsas na sexta-feira, a semana passada ficou marcada por uma quebra na capitalização de quase 22% nas praças da zona euro e perdas de 12,4% à escala mundial. As duas sessões mais negras ocorreram na segunda-feira, com um recuo de 7,1% da capitalização mundial, e na quinta-feira como uma derrocada de 9,5%.