Trump ataca pilar de crescimento da TAP

Foi mais uma semana negra para a aviação mundial, e, por arrasto, a TAP foi apanhada em cheio. A notícia mais difícil chegou na madrugada de quinta-feira — o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que não permitirá a entrada de cidadãos estrangeiros que tenham estado no espaço Schengen nos últimos 14 dias anteriores à ida para os Estados Unidos da América (EUA). Uma verdadeira bomba que obrigou a uma reunião de emergência e trabalho pela noite dentro. A proibição irá estender-se por 30 dias e, percebeu-se mais tarde, é uma medida que não se aplica a cidadãos norte-americanos e a residentes, o que pode atenuar o impacto.

Ainda que os voos para os EUA não sejam completamente suspensos, para a transportadora aérea portuguesa é uma enorme dor de cabeça, e mais um forte contributo para afastar para um horizonte longínquo o regresso aos lucros — a TAP teve prejuízos de €105,6 milhões em 2019, o segundo ano consecutivo de prejuízos acima dos €100 milhões.

