Porto mostra o seu lado high-tech ao mundo

Os empreendedores internacionais começam a dar ao Porto um lugar de destaque no campeonato dos melhores destinos para investir em tecnologia e no estudo europeu Startup Heatmap a cidade aparece em segundo lugar nos rankings de talento disponível e na relação custo-benefício.

As distinções sucedem-se. Já era a cidade mais acolhedora para startups nos World Excelence Awards (2018) e o terceiro hub tecnológico com maior crescimento da Europa (Atomico 2018). Agora (2019/2020), é a melhor cidade europeia no apoio a startup e pequenas e médias empresas (PME) e a quinta melhor cidade média europeia na estratégia de investimento, diz o FDI Intelligence (“Financial Times”). E é ‘Cidade Europeia do Ano’ nos The Urbanism Awards 2020, “mais uma distinção importante porque o urbanismo e qualidade de vida são critérios fundamentais para as multinacionais escolherem onde investem”, destaca Ricardo Valente, vereador com o pelouro da economia.

