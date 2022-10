Imobiliário. Palacete dá origem a habitação de luxo

Os trabalhos de rea­bilitação do Palacete dos Condes de Caria, em Sete Rios (Lisboa), estão prestes a arrancar e até ao final do próximo ano serão criados 14 apartamentos de luxo neste imóvel há anos praticamente devoluto. Trata-se de um palacete do século XVIII, classificado e integrado na Quinta das Laranjeiras, que pertenceu aos condes de Caria.

Parte dos jardins deste palacete — com uma área próxima dos 3 mil metros quadrados — estão também protegidos por estarem relacionados com outros edifícios de importância histórica, o Palácio do Conde de Farrobo e o Teatro Thalia, e o conjunto do Jardim Zoológico, explicou ao Expresso, Jorge Grade Mendes, sócio-gestor da Lx Capital, promotora do investimento.

