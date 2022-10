Emprego partilhado. Quando dois valem por um

O job sharing (emprego partilhado) é a tendência do momento nas empresas europeias e promete revolucionar, ao longo dos próximos anos, um mercado de trabalho que é cada vez mais dominado por profissionais que têm como prioridade a conciliação entre a carreira e família. O modelo pressupõe a partilha do mesmo cargo por dois profissionais, em regime complementar. Há vantagens reconhecidas, mas também desafios para profissionais e empresas. Hungria, Itália, Eslováquia, Canadá, Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos já criaram regulamentação específica para enquadrar este regime de trabalho. Em Portugal, o modelo poderá esbarrar na rigidez da lei e na mentalidade de trabalhadores e empregadores.

Num regime de emprego partilhado, dois trabalhadores trabalham em part-time para assegurar um posto de trabalho full-time. O horário pode variar. Podem trabalhar sempre separados, revezando-se entre si, podem trabalhar juntos alguns dias da semana ou podem até nunca se encontrar no posto de trabalho que ambos ocupam. Há partilha total de responsabilidades, de tarefas, de estratégia e de poder de decisão, quando este se aplica à função. As decisões de um têm impacto no emprego do outro.

