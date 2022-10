Aeroporto no Montijo ou em Alcochete. Apenas uma questão de dinheiro?

Montijo ou Alcochete, qual a melhor opção para construir um novo aeroporto na Grande Lisboa? Com as companhias comprimidas por um aeroporto — o Humberto Delgado — que não as deixa crescer, a urgência tem sido um dos fatores decisivos para a opção do Governo pelo Montijo. Outro é o preço. São várias as vozes — desde o Executivo à ANA, concessionária dos aeroportos, passando por alguns atores do sector — a afirmar que construir no Montijo fica mais barato do que em Alcochete.

Mas, afinal, quanto custaria construir um aeroporto em Alcochete? Os números têm variado consoante a fonte, e também se neles estão ou não incluídas as acessibilidades, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias e a terceira travessia do Tejo. A amplitude da variação das previsões do investimento é grande — vai dos €9 mil milhões aos €1,897 mil milhões. No Montijo, e como estamos a falar de um projeto que incluiria as obras de expansão do Aeroporto Humberto Delgado, o valor do investimento seria de €1,326 mil milhões a 10 anos, dos quais €650 milhões seriam aplicados na ampliação da Portela.

