Para o Governo britânico chegou a hora de gastar

Com o défice orçamental abaixo do limiar dos 3% do PIB e a dívida pública na casa dos 80% do PIB, o governo britânico defende que esta é a hora de aproveitar as taxas de juro em mínimos históricos para financiar as medidas extraordinárias com a pandemia Covid-19 no curto prazo e um ousado plano de investimentos em infraestruturas em prol de um maior crescimento económico a médio e longo prazo.



“As medidas extraordinárias que estabeleci hoje representam sete mil milhões de libras (cerca de €8 mil milhões) para apoiar quem trabalha por conta própria, as empresas e pessoas vulneráveis. Para apoiar o o serviço nacional de saúde britânico e outros serviços públicos, também reservei um fundo de cinco mil milhões de libras (cerca de €5,7 mil milhões) em resposta a emergências — e irei além, se necessário”, disse o ministro das Finanças, Rishi Sunak, esta quarta-feira, dia 11, sobre o Covid-19.



Na apresentação do Orçamento do Estado (OE) para 2020 — o primeiro do novo Governo e o primeiro desde a saída do Reino Unido da União Europeia — o ministro conservador prometeu não pôr em causa a sustentabilidade das finanças públicas britânicas ao anunciar o OE mais expansionista das últimas décadas.



É que além dos 12 mil milhões de libras (cerca de €13,7 mil milhões) em gastos extraordinários com o coronavírus, o OE promete mais 18 mil milhões de libras (€20,7 mil milhões) para estimular uma anémica economia britânica, que não consegue crescer sequer 2% desde o anúncio do ‘Brexit’ em 2016.



“Isso significa que estou a anunciar hoje, no total, um estímulo orçamental de 30 mil milhões de libras (cerca de €34,4 mil milhões) para apoiar o povo britânico, os empregos britânicos e as empresas britânicas”, sintetizou o ministro das Finanças de Boris Johnson.

Pelas contas do Office for Budget Responsibility — o órgão independente que escrutina as finanças públicas britânicas — trata-se do orçamento mais expansionista desde 1992.

Enfrentar o coronavírus

O Governo espera que o impacto desta pandemia seja “significativo” na economia do Reino Unido. Quer do lado da oferta, devido à menor capacidade produtiva dos trabalhadores e das empresas, quer do lado da procura, devido à redução dos gastos dos consumidores que têm ordens do médico para ficarem em casa.



O plano do Governo britânico para enfrentar esta pandemia tem três prioridades. A primeira é dar todo o apoio ao serviço nacional de saúde (NHS): “Quaisquer recursos extra de que o NHS precise para lidar com o coronavírus, ele receberá. Portanto, seja a pesquisa de uma vacina, o recrutamento de milhares de funcionários que retornem ou o apoio aos nossos brilhantes médicos e enfermeiros... Sejam milhões ou mil milhões de libras... o que for necessário, o que custar, estamos com o NHS”, disse o ministro das Finanças.



A segunda prioridade é apoiar os trabalhadores com mil milhões de libras (cerca de €1,1 mil milhões de euros). “Durante esta crise imediata, se as pessoas adoecerem ou não puderem trabalhar, apoiaremos as suas finanças”, acrescentou o ministro, anunciando medidas para trabalhadores por conta de outrem e por conta própria.



A terceira prioridade é apoiar as empresas para proteger os empregos do povo britânico, através de uma série de empréstimos, garantias, subsídios, além de isenções e outras medidas fiscais: “Se esperamos que 20% da força de trabalho não consiga trabalhar a qualquer momento, é um custo acumulado que afetará fortemente as nossas pequenas e médias empresas”, rematou.



Estimular a produtividade

Mas o primeiro OE pós-‘Brexit’ também anuncia um plano de investimentos sem precedentes nas estradas, ferrovias e redes digitais “que sustentarão o crescimento na próxima década”, bem como nos hospitais, escolas, faculdades e forças policiais de classe mundial “nas quais as pessoas podem confiar todos os dias”. A médio prazo, um recorde de 640 mil milhões de libras (mais de €740 mil milhões) será investido em infraestruturas para aumentar a produtividade da economia britânica.

“Apesar de o mundo poder desacelerar, agiremos agora com coragem e ousadia em prol da nossa prosperidade futura. Investiremos em infraestruturas de classe mundial para liderarmos nas indústrias e tecnologias do futuro”, disse o ministro das Finanças.