O homem da “maior burla da história da justiça portuguesa”

Foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Cavaco Silva, com Miguel Cadilhe na pasta das Finanças, e foi nomeado vice--presidente do Banco Europeu de Investimento em representação de Portugal depois de sair do Governo. Quando regressou a Portugal, assumiu a liderança do Finibanco e depois, em 1998, assumiu a presidência do Banco Português de Negócios (BPN), que seria a sua desgraça. Dez anos mais tarde, foi afastado pelas piores razões, num processo que, com a sua morte, não seguirá até às últimas instâncias. O esquema é complexo mas resume--se de forma simples: o BPN criou um balcão virtual, que funcionava em triangulação com o Banco de Cabo Verde e o BPN Cayman, por onde passavam transferências e operações ilegais através de inúmeras entidades offshore. Serviu para esconder prejuízos, créditos de clientes e vários outros expedientes, que o Banco de Portugal (BdP) só descobriu tarde e a más horas.

Mais concretamente depois de Oliveira e Costa ter saído do grupo, no início de 2008. O BPN foi nacionalizado em novembro de 2008 e a fatura para os cofres do Estado ainda não está fechada. Até agora vai em cerca de €5 mil milhões. Só que a ferida continua a sangrar.Anos após a nacionalização, com várias investigações contraordenacionais e criminais, Oliveira e Costa foi condenado em várias frentes. No megaprocesso--crime que durou mais de seis anos a ser julgado e cuja sentença saiu em maio de 2017, o presidente do coletivo de juízes, Luís Ribeiro, fez questão de sublinhar na leitura do acórdão que Oliveira e Costa foi um dos principais autores “da maior burla da história da justiça portuguesa julgada até ao momento”.

E teve mão pesada para o antigo presidente do BPN: 15 anos de prisão (depois de ter aplicado mais um ano por um crime que havia sido esquecido, o de abuso de confiança, em 2018). O economista, que começou a trabalhar cedo, com 14 anos, foi condenado por vários crimes, incluindo burla qualificada e fraude fiscal. Ao contrário de alguns banqueiros que estiveram, e estão, a contas com a justiça, esteve preso preventivamente dois anos e se não tivesse recorrido da decisão para o Tribunal da Relação teria de cumprir mais 13 anos de prisão. A Relação confirmou a condenação do tribunal em outubro de 2019. Mas como Oliveira e Costa podia recorrer para o Supremo, por estar condenado a mais de oito anos de prisão, fê-lo e aguardava decisão em liberdade. Com a sua morte, o procedimento criminal extingue-se e não haverá por isso uma decisão definitiva quanto aos crimes de que era acusado. Quer neste megaprocesso-crime, quer num outro a que foi condenado em 12 anos de prisão e do qual também recorreu. Além dos processos-crime a que foi condenado, Oliveira e Costa foi também condenado ao pagamento de coimas por parte do BdP e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Das coimas aplicadas pelas condenações do supervisor da banca e do regulador do mercado, o ex-presidente do BPN não recorreu, mas também não as pagou. Alegou ter os bens arrestados e não ter meios para o fazer. Serão executadas se houver património. A coima do BdP, em 2012, ascendia a €950 mil. Caberá às autoridades judiciais executar os bens que houver para ressarcir as coimas, assim como os pedidos de indemnização civil colocados entretanto, se estes não acabarem por cair por terra.

Numa carta a que o Expresso teve acesso em 2016, entregue por Oliveira e Costa no tribunal enquanto estava a ser julgado no megaprocesso-crime, lia-se: “Os meus bolsos estão e estiveram sempre vazios.”