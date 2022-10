Ideias para um WC mais funcional

A cidade de Lisboa acolheu no dia 7 de março a 4ª edição do One Day Design Challenge organizado pela Roca Portugal. Os 313 jovens das áreas de arquitetura e design que participaram neste concurso de ideias tiveram entre as 9h30 e as 17h30 para integrar em produtos de espaços de banho convencionais novas características para melhorar ou aumentar a sua capacidade de arrumação. Os vencedores criaram uma peça 3 em 1, com mais arrumação e poupança de água.



Este concurso foi criado em Espanha em 2012 e em Portugal realiza-se desde 2017. Dura apenas um dia e destina-se a jovens até aos 30 anos, das áreas de arquitetura e design que podem trabalhar individualmente ou em grupo. “Somos uma marca que aposta na inovação e esta é muitas vezes feita através das camadas mais jovens”, frisou no evento Jorge Vieira, diretor-geral da Roca Portugal.



Nesta edição os participantes foram informados às 9h30 do que teriam que criar e tiveram até as 17h30 para entregar as suas propostas. Venceu a “Raiz Quadrada”, desenvolvida por Bárbara Gomes e Luís Melo, de 21 e 22 anos, de design e arquitetura. A sua proposta assentou na premissa de poupar água e multiplicar a arrumação.“Apesar de integrados num só, o chuveiro, sanita e lavatório podem ser usados de forma independente. Reutiliza e economiza o fluxo de água e cada um tem uma área específica de arrumação”, contou Bárbara Gomes.



O segundo lugar desta iniciativa foi para a dupla Marco Monteiro e Raquel Pimenta, de 23 e 25 anos, de arte e design, com o projeto “Ryver”. “Pensámos num chuveiro que pudesse trazer consigo já o seu próprio espaço de arrumação”, explicou Raquel Pimenta.



O terceiro lugar foi para o “Shower Wall” desenvolvido por Alexandre Luís e Enízio Queiroz, de 22 e 25 anos, estudantes de desenho industrial. Trata-se de um duche que utiliza a parede que o separa da restante casa de banho, para arrumar diversos objetos. Paola Paravati e Camila Zepin, de 22 e 28 anos, respetivamente, estudantes de arquitetura, receberam o prémio Fundação We are Water, com uma aplicação para escolher a temperatura da água e a duração do banho, para poupar água.