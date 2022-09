Vítor Sobral apela a "medidas urgentes" nos restaurantes para evitar "uma pandemia de desemprego"

"Mais um mês, e os restaurantes entram numa situação dramática", adverte o chefe Vítor Sobral, apelando a "medidas rápidas e urgentes" da parte do Governo, para apoiar os estabelecimentos do sector na tesouraria imediata.

Com o recente plano de contingência devido à pandemia do Covid-19, envolvendo restrições aos restaurantes - que já estão a sofrer quebras que se agravam a cada dia - o chefe de cozinha, proprietário de sete espaços de restauração em Lisboa, vem alertar para a necessidade de "evitar o problema de ver muitos restaurantes a fechar, e com isto também uma pandemia de desemprego".

No imediato, Vítor Sobral apela a que "o Governo leve à prática, como já prometeu, uma linha de financiamento para as empresas resolverem os problemas imediatos de tesouraria".

Prolongar prazos de pagamento de impostos

Mas também apela a que o Governo "arranje formas de prolongar o pagamento dos impostos, que podem ser mais faseados, para dar mais folga às empresas"

Com seis restaurantes em Lisboa onde trabalham 108 pessoas, Vítor Sobral enfatiza o facto de ser um sector com particularidades específicas" a nível de encargos.

"Todos nós na restauração temos compromissos imensos a nível de impostos, pagamento de leasing aos bancos, de remunerações de trabalhadores, é a nossa novela. E se não tivermos dinheiro para os pagar, entramos em incumprimento", frisa.

"Hoje (sexta-feira) é dia de pagar IVA e no dia 20 de pagar IRC. Se não tiver ordens específicas do Estado, a minha gerente do banco obriga-me a pagar tudo como de habitual", faz notar o chef, adiantando que "até ao fim do mês, eu ainda consigo cumprir as minhas obrigações nos pagamentos. Para o mês que vem, já não sei".

Falando dos seus trabalhadores, o 'chef' receia o momento de "ter de chegar ao pé de 108 famílias a dizer que não tenho dinheiro para lhe pagar os ordenados. Sinto-me responsável por todos eles, vou fazer tudo ao meu alcance para não chegar um momento - que todos no sector tememos poder chegar a uma pandemia de desemprego e um flagelo social".

Os restaurantes de Vítor Sobral em Lisboa - Talho da Esquina, Peixaria da Esquina e Tasca da Esquina - deverão manter-se abertos este fim-de-semana, tal como as três padarias do 'chef' em Alvalade Campo de Ourique e Restelo. A exceção é o espaço Balcão da Esquina no mercado Time Out, que de acordo com as últimas medidas de contingência deverá encerrar.

Mas o 'chef' Vítor Sobral desenvolveu um modelo próprio para manter a funcionar as cozinhas dos seus restaurantes e padarias, apesar dos espaços estarem fechados.

"Apesar de termos a porta fechada, vendemos as refeições à porta ou mandamos entregar a casa nos bairros onde cada restaurante ou padaria está inserido", explica o 'chef'. "É um modelo que desenvolvi com as minhas equipas, que já estão preparadas nesse sentido. É algo que, por exemplo na China, deu bastante resultado".

Vítor Sobral reitera o apelo no sentido dos "apoios urgentes" à restauração. "Vejo empresários que, como eu, estão assustados. Mas a grande maioria está em pânico, esta é a realidade".