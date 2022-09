Cofina culpa Prisa e dá-lhe sete dias para evitar que compra da TVI falhe

Novo episódio no negócio de compra da Media Capital: a Cofina notificou a Prisa para avisá-la de que tem sete dias para evitar que a maior operação de media do ano em Portugal falhe efetivamente. Como? Não é especificado. O que se sabe é que a dona do Correio da Manhã considera que o grupo espanhol tem elementos a cumprir para que o negócio não aborte definitivamente. Pelo meio, a Cofina avisa que a Prisa não tem direito aos 10 milhões de caução.

Indo por partes: a empresa presidida por Paulo Fernandes adianta, em comunicado colocado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que enviou a 12 de março à Prisa, que é dona de 95% da Media Capital, uma "notificação de resolução do contrato" de compra e venda. Esse fim do negócio tem como base "fundamentos que oportunamente serão objeto de divulgação pública".

Na prática, esta afirmação significa que a Cofina mandou à Prisa a notificação de que o contrato de compra da Media Capital caducou, mas, ainda assim, diz que há condições que podem reverter essa decisão. E há um prazo.

Reverter anulação do contrato?

Cancelar porquê? A Cofina sublinha que tem razões para que a transação não se concretize por fatores distintos que não o falhanço do aumento de capital de 85 milhões de euros, que iria financiar parcialmente a operação. A empresa decretou esta semana o insucesso do aumento de capital de 85 milhões de euros, que serviria para financiar parte da compra de 95% da Media Capital à Prisa, um negócio de 123 milhões de euros. Um insucesso que se consubstanciou na obtenção de 82 milhões de euros, ficando apenas a faltar 3 milhões para o objetivo.

Só que, no comunicado desta sexta-feira, a dona do Correio da Manhã indica que esta notificação à Prisa está condicionada, ou seja, não é definitiva, e pode ser revertida se determinadas condições forem cumpridas.

No prazo de sete dias, as duas empresas têm de acordar alterações ao contrato de compra e venda da Media Capital para que a resolução não se concretize.

Como diz a Cofina, sem especificar, o fim do contrato está condicionado "a que, no prazo de sete dias, a Cofina e a Prisa não venham a acordar numa modificação do contrato de forma a restabelecer um equilíbrio das prestações recíprocas conforme com os princípios da boa-fé".

Na prática, a Cofina põe nas mãos da Prisa a quebra do negócio de compra da Media Capital. E, para que tal não aconteça, pede que negoceiem mudanças no contrato.

Este é uma abertura à renegociação de um contrato assinado em setembro que foi reavaliado em dezembro. A Cofina iria pagar 123 milhões de euros por 95% da Media Capital - um valor que já refletia uma descida de 50 milhões face ao inicialmente anunciado.

Sem 10 milhões

A Cofina diz agora, portanto, que não foi o aumento de capital a dar razões para que possa não comprar a Media Capital. Sendo assim, a Prisa não pode ficar com os 10 milhões de euros que foram entregues como caução na operação de compra da Media Capital e que não seriam devolvidos caso o aumento de capital falhasse.

"O contrato não caducou por efeito do insucesso do aumento de capital da Cofina, cujo prospeto foi objeto de divulgação no passado dia 17 de fevereiro, razão pela qual não são devidos os 10 milhões de euros", argumenta a empresa presidida por Paulo Fernandes

Nesta operação, a Cofina deu um adiantamento de 10 milhões, que iria perder por conta do falhanço da operação, como o Expresso noticiou. Só que a companhia de media defende que não foi o insucesso do aumento de capital que ditou a quebra do negócio que iria juntar o Correio da Manhã, CMTV, Record, Sábado e Jornal de Negócios à TVI, Rádio Comercial e Plural. E, por isso, aquela prestação não pode ficar na Prisa, diz.

A relação entre as duas empresas está difícil, com a Prisa a assumir que a Cofina incumpriu o contrato de compra e venda da Media Capital, e assumindo que irá acionar ações contra a companhia portuguesa.