Galp prepara venda das distribuidoras de gás

A Galp Energia está a preparar a venda da unidade de infraestruturas reguladas de distribuição de gás, num negócio que pode chegar aos 1,5 mil milhões de euros, avança o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

A Galp Gás Natural Distribuição (GGND) é controlada pela empresa portuguesa e tem os japoneses da Marubeni como acionistas (22,5%). Esta companhia entrou na GGND em 2016, num negócio que avaliou a distribuidora de gás natural em 1,3 mil milhões de euros, lembra o matutino.

A venda, segundo a Bloomberg, está a ser articulada com o Bank of America. Ao que consta, este desinvestimento está inserido no plano de rotação de ativos da petrolífera portuguesa, que está a apostar forte nas energias renováveis.

A Galp e o Bank of America pretendem em breve enviar aos potenciais interessados a informação sobre os ativos a alienar. O objetivo passa por receber propostas nas próximas semanas, diz a Bloomberg.