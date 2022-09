Covid-19. Carris, Metro de Lisboa e Metro do Porto ainda não sofreram alteração na procura

A Carris, o Metro de Lisboa e o Metro do Porto não sofreram uma redução da procura por parte dos utentes - é para já este o ponto de situação.

"A Carris não fez qualquer alteração na oferta prestada nem regista ainda qualquer quebra de passageiros", diz fonte oficial da companhia. Já fonte oficial do Metro do Porto afirma ao Expresso que a procura está em linha com a que é habitual nesta altura e nas semanas anteriores. E acrescenta que não houve alteração de comportamento dos utentes.

O Metro de Lisboa afirmou na terça-feira que não tinha havido ainda impacto na procura pelos seus serviços e que se mantém estável. O Expresso aguarda ainda uma resposta atualizada ao dia de hoje.