Bolsa de Lisboa abre a subir 1,35%

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão desta quarta-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 1,35%, para os 4.294,63 pontos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em terreno negativo, com o índice PSI20 a descer 0,69% para 4.237,23 pontos, depois da forte queda de segunda-feira.

Lisboa tem seguido alinhada com as principais praças europeias depois das perdas da passada segunda-feira por via dos receios de uma recessão mundial devido à epidemia do novo coronavírus e da queda do petróleo.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 subiram e sete desceram.

As principais bolsas europeias, que tinham iniciado a sessão no 'verde' a recuperar das pesadas perdas de segunda-feira, acabaram por encerrar em baixa, num contexto de grande volatilidade.

Milão caiu 3,28%, Madrid 3,21%, Paris 1,51%, Frankfurt 1,41% e Londres registou uma ligeira variação negativa de 0,09%.